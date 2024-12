Przyczyny zdarzenia nie są jeszcze znane. - Ustalamy okoliczności. Na razie nie wiadomo, dlaczego 30-letni kierowca wjechał w drzewo. Wiadomo za to, że tym autem mogło podróżować maksymalnie pięć a nie dziewięć osób. Poszkodowani to obcokrajowcy, którzy jechali z Niemiec na Łotwę . Auto musiało być mocno dociążone, bo poza pasażerami przewożono również bagaże - mówi tvn24.pl st. asp. Marcin Ruciński, rzecznik świebodzińskiej policji.

Dzieci przetransportowano do szpitali

Z informacji przekazanych przez policję w Świebodzinie wynika, że dzieci są w wieku od 2 do 7 lat. Troje dzieci przetransportowano karetkami do szpitala w Świebodzinie, jedno dziecko trafiło z rodzicem do szpitala w Międzyrzeczu, kolejne również z rodzicem do Gorzowa Wielkopolskiego. Dwoje dzieci zabrało Lotnicze Pogotowie Ratunkowe do Zielonej Góry.