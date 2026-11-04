Lubuskie Na drodze krajowej zginął rowerzysta Rafał Molenda |

Najczęściej do wypadków w Polsce dochodzi w środku dnia, w dobrej widoczności. Relacja Bartosza Żurawicza Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: KPP w Żaganiu

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Do zdarzenia doszło około godziny 6.15. - To było na prostym odcinku drogi między Żaganiem a Szprotawą. 41-letni kierowca Volkswagena z niewyjaśnionych przyczyn potrącił mężczyznę jadącego na rowerze. Rowerzysta zginął na miejscu. Kierowca auta był trzeźwy - poinformował Arkadiusz Szlachetko z Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu.

Śmiertelny wypadek, zginął rowerzysta Źródło zdjęcia: KPP w Żaganiu

Przyczynę śmiertelnego potrącenia wyjaśnia prokurator.

Statystyki i przepisy

Według danych Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji oraz Instytutu Transportu Samochodowego w 2025 roku w Polsce odnotowano 3 425 wypadków oraz 10 092 kolizje z udziałem rowerzystów. Zginęło 155 rowerzystów, a 3 075 osób zostało rannych.

Głównymi przyczynami takich wypadków jest nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, nieprawidłowe przejeżdżanie przejazdu dla rowerzystów oraz nieprawidłowe wyprzedzanie.

O tym, kiedy ustąpić pierwszeństwa i jak wyprzedzać rowerzystów mówi ustawa - Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z art. 27 tej ustawy kierowca pojazdu jest zobowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa rowerzyście zbliżając się do przejazdu dla rowerów. Te same zasady obowiązują w momencie, kiedy kierujący pojazdu skręca w drogę poprzeczną, a rowerzysta jedzie na wprost po drodze, którą kierowca zamierza opuścić.

Natomiast w przypadku wyprzedzania roweru, kierujący jest obowiązany zachować odstęp nie mniejszy niż 1 metr.