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Lubuskie

Na drodze krajowej zginął rowerzysta

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Śmiertelny wypadek. Na prostej drodze zginął rowerzysta
Najczęściej do wypadków w Polsce dochodzi w środku dnia, w dobrej widoczności. Relacja Bartosza Żurawicza
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: KPP w Żaganiu
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Do śmiertelnego wypadku doszło w środę rano na drodze krajowej numer 12 w okolicy miejscowości Bobrzany w powiecie żagańskim. 41-letni kierowca volkswagena potrącił rowerzystę. Mężczyzna zginął na miejscu.

Do zdarzenia doszło około godziny 6.15. - To było na prostym odcinku drogi między Żaganiem a Szprotawą. 41-letni kierowca Volkswagena z niewyjaśnionych przyczyn potrącił mężczyznę jadącego na rowerze. Rowerzysta zginął na miejscu. Kierowca auta był trzeźwy - poinformował Arkadiusz Szlachetko z Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu.

Śmiertelny wypadek, zginął rowerzysta
Śmiertelny wypadek, zginął rowerzysta
Źródło zdjęcia: KPP w Żaganiu

Przyczynę śmiertelnego potrącenia wyjaśnia prokurator.

Statystyki i przepisy

Według danych Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji oraz Instytutu Transportu Samochodowego w 2025 roku w Polsce odnotowano 3 425 wypadków oraz 10 092 kolizje z udziałem rowerzystów. Zginęło 155 rowerzystów, a 3 075 osób zostało rannych.

Głównymi przyczynami takich wypadków jest nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, nieprawidłowe przejeżdżanie przejazdu dla rowerzystów oraz nieprawidłowe wyprzedzanie.

O tym, kiedy ustąpić pierwszeństwa i jak wyprzedzać rowerzystów mówi ustawa - Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z art. 27 tej ustawy kierowca pojazdu jest zobowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa rowerzyście zbliżając się do przejazdu dla rowerów. Te same zasady obowiązują w momencie, kiedy kierujący pojazdu skręca w drogę poprzeczną, a rowerzysta jedzie na wprost po drodze, którą kierowca zamierza opuścić.

Natomiast w przypadku wyprzedzania roweru, kierujący jest obowiązany zachować odstęp nie mniejszy niż 1 metr.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
rowerzystaWypadekŻagańSzprotawa
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