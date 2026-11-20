Lublin Drżące szyby, potężny huk, wyjące syreny. Mieszkańcy o trudnym poranku Oprac. Michał Malinowski |

Naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej. Relacje mieszkańców Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Wojtek Jargiło/PAP

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W nocy Rosja masowo atakowała Ukrainę, w tym zachodnią część kraju. O godzinie 7.07 Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o podejrzeniu "naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez niezidentyfikowane obiekty". Wcześniej pojawiły się również komunikaty związane z operowaniem wojskowego lotnictwa.

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Po godzinie 10 minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński potwierdził, że w związku z przekroczeniem przestrzeni powietrznej, służby działają w trzech lokalizacjach: Rudnik nad Sanem w powiecie niżańskim, Mołodycz w powiecie jarosławskim i Nowy Lipowiec w powiecie biłgorajskim.

Służby na miejscu zdarzenia w miejscowości Rudnik nad Sanem Źródło zdjęcia: PAP/Piotr Polak

Trudny poranek mieszkańców Rudnika nad Sanem

Jeden z mieszkańców Rudnika nad Sanem powiedział, że około godziny 6.30 został obudzony przez "potężny huk". - Wstałem, dostałem alert i zaraz po tym zaczęły wyć syreny - relacjonował mężczyzna w rozmowie z TVN24.

Inna z mieszkanek powiedziała natomiast, że w "drodze do pracy usłyszała serię wystrzałów", a następnie "wielki huk". Mieszkańcy przygranicznych miejscowości zapewniali, że zdają sobie sprawę z zagrożenia, jakie niesie za sobą lokalizacja ich domów.

- Jesteśmy świadomi tego, że mieszkamy na terenie przyfrontowym, 100 kilometrów do granicy. Trzeba się z tym liczyć. Przy tego rodzaju środkach ataku powietrznego i napędzie odrzutowym powyżej 800 kilometrów na godzinę, czas przelotu liczy się w minutach. Z punktu widzenia obrony powietrznej nie jest łatwo zniszczyć taki pocisk - zauważył jeden z mieszkańców Rudnika nad Sanem.

"O godzinie 6.33 usłyszeliśmy ryk jakby przelatującej rakiety i potężny wybuch" Źródło: TVN24

Inne osoby, z którymi rozmawiali reporterzy TVN24 w tej miejscowości, zgodnie mówiły, że do zdarzenia doszło około godziny 6.30. I że otrzymały alert RCB.

- Słyszałem potężny świst. Po chwili był huk, nad lasem pojawiła się chmura dymu. Otrzymałem alert, później zaczęły wyć syreny. Eksplozja była potężna, bo było czuć jak poruszyły się szyby w domu. Nie wiedziałem, co się dzieje - relacjonował mieszkaniec Rudnika nad Sanem.

Relacje mieszkańców Nowego Lipowca

Podobne odczucia mieli mieszkańcy Nowego Lipowca.

- Szyby zadrżały, cały dom zadrżał. Był huk, jakby piorun strzelił. Coś białego poleciało i nagle pojawił się dym. To było około godziny 6.30. Przyjechały służby, zaczęły wyć syreny. Po wybuchu otrzymaliśmy alert. Dzieci nie poszły do szkoły, zostały w domu - mówi opisywała jedna z mieszkanek.

"Cały dom aż zadrżał". Relacja mieszkanki miejscowości Nowy Lipowiec Źródło: TVN24

Inna powiedziała reporterowi TVN24, że huk był bardzo duży. - Tak huknęło, że człowiek aż zadrżał ze strachu - przyznała.

Dodała, że jej pierwsza myśl była taka, że wojna się rozpoczęła. - Dzieci miały jechać do szkoły, zaczęły płakać na przystanku. Jest strach. Ciężko dojść do siebie po czymś takim - podkreśliła kobieta.

Relacja mieszkanki Nowego Lipowca po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej Źródło: TVN24

- Widziałem łunę dymu - relacjonował z kolei mieszkaniec Woli Mołodyckiej. Co poczuł? - Raczej ciekawość, strachu nie było. Pomyślałem, że coś poleciało i uderzyło - dodał.