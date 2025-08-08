Czterolatka pogryziona przez psa. "Częściowo zdjęta skóra głowy"

Rejowiec (woj. lubelskie) Źródło: Google Earth

Do zdarzenia doszło w czwartek wieczorem w jednej z miejscowości w gminie Rejowiec niedaleko Chełma. Jak poinformowali w mediach społecznościowych przedstawiciele Stacji Ratownictwa Medycznego w Chełmie - SP ZOZ, czteroletnia dziewczynka została pogryziona przez psa sąsiada.

Lądował śmigłowiec LPR

Na miejsce skierowano karetkę oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

"Ratownicy zastali dziewczynkę z częściowo zdjętą skórą głowy (...). Na rany założono opatrunki i podano leki przeciwbólowe. Pacjentka została przetransportowana do szpitala" - poinformowali ratownicy w piątkowym komunikacie.

Policja: doszło do otworzenia klatki, w której był owczarek

Jak poinformowała w komunikacie nadkomisarz Ewa Czyż z chełmskiej policji, według dotychczasowych ustaleń dziewczynka przebywała na podwórku krewnych w towarzystwie innych dzieci.

"W tym czasie była pod opieką osoby dorosłej. W pewnej chwili doszło do otworzenia klatki kojca, w którym przebywał pies w typie rasy owczarka niemieckiego. Zwierzę zaatakowało dziecko. Pomocy udzieliła jej osoba, pod której opieką przebywała. Odgoniła zwierzę i wezwała służby" - poinformowała Czyż.

Jak podkreśliła rzeczniczka, okoliczności tej sprawy są jeszcze wyjaśniane. "Zgromadzony materiał zostanie przekazany do prokuratury w celu oceny odnośnie dalszego postępowania" - poinformowała.