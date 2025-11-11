Logo strona główna
Lublin

Uzbrojeni w kij i nóż napadali na mieszkańców. Jest areszt

Bili mieszkańców kijem z napisami o miłości
Uzbrojeni w kij i nóż napadali na mieszkańców Puław
Źródło: KPP Puławy
Bili po głowie kijem bejsbolowym, nie oszczędzili nawet 77-latka - dwaj nastolatkowie trafili do aresztu po napaściach na mieszkańców Puław (Lubelskie). Do ataków doszło w lesie, gdzie młodzi mężczyźni mieli czekać na swoje ofiary, grożąc im między innymi nożem. Na zabezpieczonym przez policjantów kiju bejsbolowym znajdują się napisy: "kocham ludzi", "kocham siebie".

Jak poinformowała nadkomisarz Ewa Rejn-Kozak, oficer prasowa puławskiej policji, 4 listopada w lesie zaatakowany został 67-latek, który wyprowadzał psa na spacer w okolicy ulicy Wróblewskiego. To rejon blokowiska, za którym znajduje się spory las ze ścieżką spacerową. Mężczyzna otrzymał cios kijem bejsbolowym w głowę.

67-latek wrócił do domu, gdzie jego żona zadzwoniła do policjantów. Poszkodowany został przewieziony do szpitala, gdzie otrzymał pomoc.

Mieszkańcy byli bici po głowie kijem bejsbolowym
Mieszkańcy byli bici po głowie kijem bejsbolowym
Źródło: KPP Puławy

Dwa zgłoszenia z jednego lasu

"Niedługo potem wpłynęło kolejne zgłoszenie, tym razem od 77-latka, który szedł ścieżką przez las w kierunku ulicy Piaskowej. Na ścieżce stało dwóch mężczyzn, z których jeden wyjął scyzoryk, a drugi kija bejsbolowego" - zrelacjonowała w komunikacie Rejn-Kozak.

Napastnicy zażądali od seniora pieniędzy. Mężczyzna odmówił, więc jeden z agresorów kilkukrotnie uderzył go w głowę i w nogę. Gdy 77-latek się przewrócił, otrzymał też ciosy w przedramię.

Przerażony mężczyzna zaczął głośno wzywać pomocy, co spłoszyło sprawców, którzy uciekli z miejsca zdarzenia.

Policjantom nie od razu udało się zatrzymać napastników. W międzyczasie ustalili jednak, że mają oni na sumieniu więcej niż ataki z użyciem kija bejsbolowego, bo w nocy z 3 na 4 listopada mieli oni także uszkodzić dwa samochody zaparkowane na osiedlowym parkingu przy ul. Kaniowczyków. Volvo i renault zostały porysowane - w pierwszym z tych aut urwano do tego lusterko, a w drugim wgnieciono pokrywę silnika. Straty wyniosły po trzy tysiące złotych na samochód.

Napastnicy grozili też nożem
Napastnicy grozili też nożem
Źródło: KPP Puławy

Do więzienia mogą trafić na dłużej niż żyją

Do zatrzymania dwóch mężczyzn doszło w piątek (7 listopada) rano - trzy dni po napaściach w lesie. To mieszkańcy Puław w wieku 18 i 19 lat.

"Obaj trafili do policyjnego aresztu. Policjanci zabezpieczyli również kij bejsbolowy, którym podejrzani dokonali uszkodzenia ciała pokrzywdzonych oraz nóż" - poinformowała Rejn-Kozak. Na kiju bejsbolowym znajdują się między innymi napisy: "Kocham moją mamę", "Kocham siebie", "Kocham ludzi". Namalowane jest też serduszko.

W niedzielę na wniosek policji i prokuratury puławski sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 18- i 19-latka. Młodzi mężczyźni spędzą za kratami najbliższe trzy miesiące, jednak grożą im dużo poważniejsze konsekwencje - od trzech do 20 lat więzienia.

Autorka/Autor: bp/ tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP Puławy

