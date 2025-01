Doprowadziła do wybuchu, zabiła wujka i ciocię. Jest wyrok

Sędzia Leszek Pietraszko uzasadnił, że zgromadzone dowody nie budzą wątpliwości, co do sprawstwa zdarzenia przez oskarżoną. Powołał się na opinie biegłych, z których wynika, że feralnego dnia doszło do odłączenia kuchenki gazowej od sieci gazowej poprzez odkręcenie połączenia rury z króćcem kuchenki. "To spowodowało gwałtowny wypływ gazu. Ponieważ gwint nie był naruszony, w związku z tym wniosek był oczywisty, że doszło do odkręcenia tego przewodu, a nie, że nastąpiło zerwanie czy wyrwanie kuchenki z instalacji na skutek wybuchu (…) Skoro ustalono, że doszło do takiej ingerencji, i skoro tylko oskarżona przebywała w tym mieszkaniu (na piętrze), to wniosek logiczny jest oczywisty, że tylko oskarżona mogła to zrobić" - wyjaśnił sędzia.