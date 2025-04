Przeszukują pola, łąki i dna zbiorników wodnych

Trwają poszukiwania zaginionego 38-latka Źródło: KPP w Parczewie

Trwają poszukiwania zaginionego 38-letniego mieszkańca powiatu parczewskiego. Sprawdzane są wszelkie informacje, sygnały oraz ustalenia policjantów. Mężczyzna zaginął 15 marca. Tego dnia wyszedł na spacer i już nie wrócił.

W ostatnich dniach działania były prowadzone w okolicy ostatniego miejsca zamieszkania mężczyzny. Do tego celu wykorzystano policyjnego psa specjalizującego się w wyszukiwaniu zapachów ludzkich zwłok oraz grupę płetwonurków z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Sprawdzane były dna pobliskich zbiorników wodnych oraz stawów hodowlanych.

Policjanci przeczesują również pobliskie pola, łąki, tereny zalesione i podmokłe. Działania prowadzone są również z powietrza przy użyciu drona. Bezzałogowce monitorują brzegi stawów hodowlanych i miejsca trudnodostępne.

- Funkcjonariusze tworzą wspólne patrole, korzystając również z łodzi oraz bosaków strażackich, dzięki którym torują sobie drogę oraz sprawdzają dno zbiorników wodnych. Podczas spływu przeczesują nurt i koryto rzeki Tyśmienica w kierunku miejscowości Czemierniki - przekazała sierżant sztabowy Ewelina Semeniuk z Komendy Powiatowej Policji w Parczewie.

Patrole piesze sprawdziły już obszar o powierzchni 320 hektarów, a z drona 40 hektarów.

Wyszedł się przejść i już nie wrócił

Zaginiony Sławomir Banach

Sławomir Banach zaginął 15 marca 2025 roku. "Około godziny 5 rano wyszedł ze swojego miejsca zamieszkania, oświadczając, że idzie się przejść i do chwili obecnej nie powrócił oraz nie nawiązał kontaktu z rodziną. Najprawdopodobniej nie posiada przy sobie żadnych dokumentów" - podała policja.

Rysopis: wzrost 175 cm, średniej budowy ciała, włosy czarne krótkie zaczesane na bok, po bokach "szpakowate", oczy brązowe. W dniu zaginięcia ubrany w czarną bluzę z kapturem z żółtymi napisami, niebieski T-shirt, czarne dresowe spodnie, buty sportowe typu adidas, najprawdopodobniej ze znaczkiem firmowym Nike.

Osoby, które widziały zaginionego lub posiadają jakiekolwiek informacje mogące przyczynić się do ustalenia miejsca jego pobytu, proszone są o kontakt z dyżurnym jednostki pod nr telefonu: 47 814 32 90 lub numerem alarmowym 112. "Należy również zgłosić fakt, jeżeli we wskazanym okresie z miejscowości Siemień kierujący pojazdami podwozili na tzw. "stopa" osobę nieznajomą/podobną do zaginionego" - dodała policja.