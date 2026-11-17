Lublin Śmiertelnie potrącił siostrę. Są zarzuty i areszt Oprac. Martyna Sokołowska |

Śmiertelnie potrącił 19-latkę. Był pijany i nie miał prawa jazdy Źródło wideo: KPP w Lubartowie Źródło zdj. gł.: KPP Lubartów

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25-latek usłyszał zarzut umyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym i spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym w stanie nietrzeźwości.

Policja i prokuratura skierowały do sądu wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania. Sąd przychylił się do tego wniosku i zdecydował, że mężczyzna spędzi w areszcie najbliższe trzy miesiące.

Życia 19-latki nie udało się uratować Źródło zdjęcia: KPP w Lubartowie

Brat śmiertelnie potrącił siostrę

Do wypadku doszło w sobotę około północy na nieoświetlonej drodze gruntowej w miejscowości Łukówiec (Lubelskie). Jak wynika z ustaleń policji, 25-latek kierujący Fordem potrącił 19-letnią kobietę, która poruszała się prawą stroną drogi. Po uderzeniu piesza została uwięziona pod samochodem.

Na miejsce skierowano służby ratunkowe. Po wydobyciu kobiety spod pojazdu udzielono jej pomocy medycznej, a następnie przetransportowano ją do szpitala w Lubartowie. Mimo wysiłków lekarzy 19-latka zmarła.

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Kierowca był pijany i nie miał uprawnień

Badanie alkomatem wykazało, że 25-letni kierowca miał w organizmie ponad 1,7 promila alkoholu. Policjanci ustalili również, że mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi.

Mężczyzna został aresztowany na trzy miesiące Źródło zdjęcia: KPP Lubartów

Krótko po zdarzeniu, 25-latek został zatrzymany i osadzony w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych w lubartowskiej komendzie.

Za zarzucany mu czyn grozi kara do 20 lat pozbawienia wolności.