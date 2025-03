Rewolwery, karabiny i amunicja. Arsenał w mieszkaniu 54-latka

Arsenał broni w mieszkaniu 54-latka Źródło: Nadbużański Oddział Straży Granicznej

Za nielegalne posiadanie broni odpowie 54-letni Waldemar P., u którego w mieszkaniu w Warszawie znaleziono znaczną ilość broni i amunicji. Na trop arsenału wpadli funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału SG. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia.

O zatrzymaniu 54-latka poinformował w czwartek rzecznik NOSG kpt. Dariusz Sienicki. Podczas ochrony granicy funkcjonariusze Straży Granicznej z Hrubieszowa dostali informację o osobie, która może posiadać nielegalnie zdobytą broń oraz amunicję. Właściciela arsenału zatrzymali w Warszawie.

Arsenał broni w mieszkaniu

W mieszkaniu 54-latka mundurowi znaleźli prawie tysiąc sztuk amunicji różnego kalibru, siedem jednostek broni palnej gotowej do użycia, a także części do broni, z których można złożyć – jak podano - co najmniej 125 kompletnych jednostek broni, w tym karabiny maszynowe. W kolejnych miejscach w województwie mazowieckim odkryli jeszcze m.in. dwa rewolwery, pięć sztuk pistoletów. Zabezpieczono też telefony, laptop i nośniki danych.

Usłyszał zarzut, przyznał się

Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Zamościu, która przedstawiła 54-letniemu Waldemarowi P. zarzut nielegalnego posiadania broni i amunicji.

Podejrzany przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Sąd Rejonowy w Hrubieszowie zastosował wobec niego areszt na trzy miesiące z zastrzeżeniem, że będzie mógł go opuścić po wpłaceniu poręczenia majątkowego.

Waldemarowi P. grozi do 8 lat więzienia.