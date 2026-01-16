Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Lublin

Odśnieżał dach, 41-latek nie żyje

Policja bada szczegóły zdarzenia (zdjęcie ilustracyjne)
Lublin.mp4
41-latek odśnieżał dach parkingu przy jednym z marketów w Lublinie. W pewnym momencie pękła jedna z płyt zadaszenia. Mężczyzna spadł z wysokości. Nie udało się go uratować.

Do tragedii doszło w czwartek przed godziną 19. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, 41-latek wykonywał prace związane z odśnieżaniem dachu zadaszenia parkingu przy jednym z marketów.

"W trakcie pracy doszło do pęknięcia jednej z płyt zadaszenia, w wyniku czego mężczyzna spadł z wysokości" - informuje w komunikacie podinspektor Kamil Gołębiowski z Komendy Powiatowej Policji w Lublinie.

Policja bada szczegóły zdarzenia (zdjęcie ilustracyjne)
Policja bada szczegóły zdarzenia (zdjęcie ilustracyjne)
Źródło: Shutterstock

Policja, prokuratura i Państwowa Inspekcja Pracy

Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala. Zmarł w wyniku odniesionych obrażeń.

"Policjanci, działając pod nadzorem prokuratora, przeprowadzili oględziny miejsca wypadku. Ciało mężczyzny zostało zabezpieczone do sekcji zwłok, która pozwoli na ustalenie bezpośredniej przyczyny zgonu" - zaznacza policjant.

Mężczyzna zginął wciągnięty przez maszynę budowlaną
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Mężczyzna zginął wciągnięty przez maszynę budowlaną

Olsztyn

O zdarzeniu została również powiadomiona Państwowa Inspekcja Pracy.

"Policjanci przesłuchują świadków, zabezpieczają dokumentację oraz ustalają dokładne okoliczności i przyczyny tego tragicznego zdarzenia" - podkreśla Gołębiowski, apelując o zachowanie szczególnej ostrożności podczas wykonywania prac na wysokości, zwłaszcza w okresie zimowym.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
TVN24 HD

TVN24 HD
NA ŻYWO

TVN24 HD
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: tm/ tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
PolicjaLubelskieLublin
Czytaj także:
Protest mieszkańców przeciwko budowie autostrady A50
"My się łatwo nie poddamy, naszych działek nie oddamy"
WARSZAWA
dzieci telefon media społecznościowe
Sprawdzą twój wiek. Zapowiedź nowego systemu
BIZNES
Pyton
Myślała, że śpi na niej pies. Usłyszała męża: kochanie, nie ruszaj się
METEO
Oskar Pietuszewski, jeszcze w barwach Jagiellonii, to jeden z największych talentów w polskim futbolu
Talent o skali światowej. Miliony za młodego Polaka
Krzysztof Zaborowski
Pobił pasażera w jednym z autobusów w Zabrzu
Pobił pasażera w autobusie i uciekł. Policja szuka i apeluje
Zabrze
Zagubiony senior błąkał się po Pradze
Zagubiony senior spacerował w samej koszuli w mroźny dzień
WARSZAWA
imageTitle
Kiedy mecze Polaków w Australian Open? To będzie nasz dzień
EUROSPORT
imageTitle
Zatrucie pokarmowe Polaka na skoczni. Musiał kombinować
EUROSPORT
shutterstock_2066562665
Wiceminister finansów o KSeF: liczba kłamstw i zakres nieprawdy przebija wszystko
BIZNES
Niedźwiedź brunatny, sen zimowy, zima
"Wyglądają jak martwe, ale to wciąż precyzyjnie kontrolowany proces"
METEO
Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny
Sprzęt po nieautoryzowanym remoncie, ciężarna nie żyje
Jakub Stachowiak, Agata Daniluk
pekin
Strategiczny partner dla USA. Niepokój w Pekinie
BIZNES
Włodzimierz Czarzasty
Co z uposażeniem Ziobry? Czarzasty wyjaśnił
Polska
Śnieżyca sparaliżowała Toronto
Silne opady śniegu w rocznicę potężnej śnieżycy
METEO
Policja bada szczegóły zdarzenia (zdjęcie ilustracyjne)
"Leżał przed oborą. Obok stało kilka byków". 55-latek nie żyje
Białystok
Próbował przemycić ponad 70 kilogramów narkotyków
Ponad 70 kilogramów liści odurzającej rośliny przejęte na lotnisku
WARSZAWA
imageTitle
Młody koszykarz zastrzelony na autostradzie
EUROSPORT
imageTitle
To pytanie musiało paść. Świątek nie pozostawiła złudzeń
EUROSPORT
Wagon wypadł całkowicie z torów
Wagony wypadły z torów. Są wstępne ustalenia i śledztwo
Katowice
Xi Jinping
Chiny reagują na porozumienie handlowe Waszyngtonu z Tajpej
BIZNES
Emmanuel Macron na spotkaniu z żołnierzami w Istres
"Proszę wybaczyć". Co się stało Macronowi?
Świat
Zderzenie autobusu z tramwajem w Pabianicach
Autobus zderzył się z tramwajem
Pabianice
Andrzej Domański
Deficyt mniejszy niż zakładano. Ubiegły rok ze "sporym zapasem"
BIZNES
Tragedia w Chełmnie
Nie żyje matka i troje dzieci. Prokuratura o "jednej z prawdopodobnych hipotez"
Kujawsko-Pomorskie
imageTitle
Wyjątkowe gratulacje tuż po skoku. "Nie każdemu się zdarza"
EUROSPORT
Ashley St. Clair
Matka dziecka Elona Muska pozywa xAI. Chodzi o seksualne deepfaki wygenerowane przez Groka
BIZNES
Ryoyu Kobayashi
Ale huknął Kobayashi! Niemal wszyscy Polacy z awansem
EUROSPORT
ijany i agresywny kierowca quada zatrzymany
Pomógł kierowcy po kolizji, później wezwał policję
Wrocław
imageTitle
Kwalifikacje w Sapporo. Wyniki i relacja
RELACJA
Starcie mrozu i ciepła nad Polską
Syberyjski wyż zwycięży. Do kiedy potrwa tęgi mróz
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica