Do tragedii doszło w czwartek przed godziną 19. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, 41-latek wykonywał prace związane z odśnieżaniem dachu zadaszenia parkingu przy jednym z marketów.

"W trakcie pracy doszło do pęknięcia jednej z płyt zadaszenia, w wyniku czego mężczyzna spadł z wysokości" - informuje w komunikacie podinspektor Kamil Gołębiowski z Komendy Powiatowej Policji w Lublinie.

Policja, prokuratura i Państwowa Inspekcja Pracy

Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala. Zmarł w wyniku odniesionych obrażeń.

"Policjanci, działając pod nadzorem prokuratora, przeprowadzili oględziny miejsca wypadku. Ciało mężczyzny zostało zabezpieczone do sekcji zwłok, która pozwoli na ustalenie bezpośredniej przyczyny zgonu" - zaznacza policjant.

O zdarzeniu została również powiadomiona Państwowa Inspekcja Pracy.

"Policjanci przesłuchują świadków, zabezpieczają dokumentację oraz ustalają dokładne okoliczności i przyczyny tego tragicznego zdarzenia" - podkreśla Gołębiowski, apelując o zachowanie szczególnej ostrożności podczas wykonywania prac na wysokości, zwłaszcza w okresie zimowym.

