Ginekolog odpowiadał za pomoc w usunięciu ciąży. Jest decyzja sądu

Sąd Apelacyjny w Lublinie utrzymał w mocy wyrok roku więzienia w zawieszeniu na 3 lata dla ginekologa z Radomia za udzielenie pomocy kobiecie w przerwaniu ciąży. Do aborcji ostatecznie nie doszło, ale lekarz miał wziąć za to pieniądze. Od wcześniejszego orzeczenia Sądu Okręgowego do Sądu Apelacyjnego odwołał się obrońca lekarza.

Cztery tysiące złotych za aborcję

Akt oskarżenia w sprawie radomskiego ginekologa Sławomira W. trafił do sądu w 2020 r. Jak informowała wówczas Prokuratura Okręgowa w Radomiu, ginekolog umówił się z pacjentką na zabieg usunięcia ciąży i wziął 4 tys. zł za jego wykonanie. Do aborcji jednak nie doszło. Tuż przed zabiegiem, wynajęty przez kobietę detektyw wkroczył do gabinetu lekarskiego, w którym była także pacjentka i szykujący się do pracy anestezjolog. Kobieta wyjaśniła śledczym, że zabieg miała mieć wykonany wbrew swojej woli, dlatego zgłosiła się po pomoc do biura detektywistycznego.