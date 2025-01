Bił, kopał, "skakał po ciele" kolegi z więzienia. Usłyszał wyrok

Według ustaleń sądu 28 maja 2024 roku podczas spotkania znajomych w okolicy stadionu miejskiego przy Al. Zygmuntowskich doszło do nieporozumienia, którego efektem była olbrzymia agresja i przemoc fizyczna oskarżonego: bił i kopał 67-latka, a "co szczególnie drastyczne - skakał po ciele pokrzywdzonego".

"Oskarżony chwycił się ogrodzenia, obok którego upadł pokrzywdzony, przytrzymując się go skakał po klatce piersiowej i brzuchu pokrzywdzonego. Zdaniem sądu te okoliczności wskazują w jednoznaczny sposób na to, że zamiarem oskarżonego było pozbawienie życia pokrzywdzonego" – uzasadnił wyrok sędzia Bartosz Kamieniak.

Działał "w szale"

Sędzia zaznaczył, że oskarżony nie może liczyć na pobłażliwość sądu i łagodne potraktowanie, powołując się na to, że pokrzywdzony go obraził. "Tym bardziej, że skutkowało to olbrzymią agresją. Można wręcz powiedzieć obrazowo – szałem oskarżonego, który znalazł się w jakimś stanie wyłączającym prawdopodobnie racjonalne myślenie, ale to nie zwalnia go z odpowiedzialności karnej" – ocenił sędzia Kamieniak.