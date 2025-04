Awaria na kolei. Przez ponad sześć godzin ruch był wstrzymany

Lublin Źródło: Google Earth

Od około godziny 16 do 21.20 w Wielką Sobotę nie można było przejechać przez stację Lublin. Doszło tam do awarii urządzeń sterowania ruchem. Z utrudnieniami musieli liczyć się pasażerowie jadący m.in. do Warszawy, Wrocławia, Rzeszowa.

W niedzielę w ruch pociągów na stacji kolejowej Lublin już odbywa się normalnie. Stacja była nieprzejezdna od godz. 16 w sobotę z powodu awarii urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Nad usunięciem problemu pracowały służby techniczne.

Ruch przywrócono o godzinie 21.20

Opóźnienia dotyczyły m.in. pociągów do Warszawy, Piły, Wrocławia, Łukowa, Rzeszowa, Zamościa.

PKP PLK poinformowały na portalu X, że o godzinie 21.20 w sobotę przywrócono przejezdność przez stację.

O godzinie 21:20 przywróciliśmy przejezdność przez stację Lublin. https://t.co/6FdkI13aym — PLK SA (@PKP_PLK_SA) April 19, 2025 Rozwiń

