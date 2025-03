czytaj dalej

Radosław Sikorski zareagował na post Elona Muska, który napisał, że "cały front by się załamał", gdyby wyłączył Ukrainie Starlinki. Szef MSZ napisał, że "pomijając etyczną kwestię grożenia ofierze", to Polska opłaca urządzenia i "jeśli SpaceX okaże się niewiarygodnym dostawcą, będziemy zmuszeni szukać innych". Sikorskiemu odpowiedział sekretarz stanu USA. Stwierdził, że taka groźba nie padła. "Powiedz 'dziękuję', bo bez Starlinków Ukraina dawno by przegrała tę wojnę, a Rosjanie byliby teraz na granicy z Polską" - dodał Marco Rubio. Szef polskiej dyplomacji odniósł się do tego w kolejnym wpisie. Chwilę wcześniej Musk nazwał Sikorskiego "małym człowieczkiem" i kazał mu "być cicho".