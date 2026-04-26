Lublin Wypadek na Lubelszczyźnie. Rannych zabrało Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

Do zdarzenia doszło w powiecie puławskim Źródło: Google Maps

Do wypadku doszło w niedzielę 26 kwietnia, w Janowcu w powiecie puławskim na Lubelszczyźnie. O godzinie 14 strażacy otrzymali zgłoszenie, że doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych – opla i volvo.

- Oplem podróżowały dwie młode osoby w wieku około 20, 25 lat, które zostały zakleszczone w pojeździe i musiały zostać wydobyte przez nas po rozcięciu auta. Pasażerowie volvo - rodzina z dwójką dzieci - opuścili samochód o własnych siłach - powiedział nam kapitan Emil Głogowski, rzecznik prasowy KP PSP w Puławach.

Na miejscu interweniowały cztery karetki pogotowia, dwa śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz pięć zastępów straży pożarnej. - Obie osoby z opla zostały przetransportowane śmigłowcami LPR do szpitala - powiedział nam kapitan Głogowski.

Do szpitala na badania przewieziona została także rodzina z dziećmi.

Przyczyny i okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja.

