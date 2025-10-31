Logo strona główna
Lublin

Jak dojechać na cmentarze w Lublinie? Zmiany w organizacji ruchu na Wszystkich Świętych

Cmentarz (zdjęcie ilustracyjne)
Lublin
Źródło: Google Earth
Od piątku do niedzieli w rejonach cmentarzy w Lublinie nastąpią zmiany w organizacji ruchu. Do nekropolii będą kursowały trzy dodatkowe linie komunikacji miejskiej.

Ulica Cmentarna w okresie świątecznym została zamieniona w drogę jednokierunkową w stronę nekropolii na Majdanku. Kierowcy mogą wjechać na parking za pawilonami handlowymi pierwszym wjazdem, a wyjechać środkowym. Wyjazd z rejonu cmentarza na Majdanku odbywa się drogą gruntową do ronda im. Krupskiego. Na rondzie obowiązuje zakaz skrętu w lewo, a samochody wyjeżdżające od strony nekropolii pojadą przez ul. Dekutowskiego do al. Witosa.

W sobotę w okolicy cmentarza niektóre sygnalizatory zostaną przełączone w tryb pulsacyjny. Policjanci będą kierować ruchem w godzinach największego nasilenia.

Oficer prasowy lubelskiej policji podinspektor Kamil Gołębiowski przekazał, że głównym zadaniem funkcjonariuszy będzie zapewnienie płynności i bezpieczeństwa ruchu, szczególnie na drogach wjazdowych i wyjazdowych z miast oraz w rejonach cmentarzy.

- W okolicy nekropolii funkcjonariusze będą kierować ruchem, pomagać kierowcom poruszać się w rejonach największych cmentarzy oraz wskazywać miejsca parkingowe - dodał.

Zmieniona organizacja ruchu obowiązuje także na Drodze Męczenników Majdanka, gdzie prawy pas od ul. Ordonówny do ul. Grenadierów zostanie zarezerwowany do zjazdu na teren Państwowego Muzeum na Majdanku. Jazda na wprost będzie możliwa wyłącznie po środkowym pasie. Obowiązuje zakaz skrętu w lewo w ul. Ordonówny.

Niewielki parking przed główną bramą cmentarza przy ul. Lipowej jest nieczynny, a miejsce zostało oddane sprzedawcom zniczy i kwiatów. Zatoka parkingowa przy ul. Ofiar Katynia została zarezerwowana dla pojazdów osób z niepełnosprawnościami. Pozostali kierowcy mogą parkować m.in. na jezdni ul. Głębokiej od ul. Narutowicza do Raabego. W sobotę w godz. 7-21 bezpłatny postój pojazdów w parkingu podziemnym umożliwi centrum handlowe Plaza.

Kursują dodatkowe autobusy

Rzeczniczka Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie Monika Fisz poinformowała, że w piątek komunikacja miejska uruchomiła tak zwane linie cmentarne, które mają ułatwić dotarcie w okolice nekropolii.

W piątek - przekazała Fisz - obowiązuje rozkład jazdy, jak w dzień powszedni roku szkolnego. Wyjątkiem jest linia nr 200, która kursuje według specjalnego rozkładu.

W sobotę komunikację miejską obowiązywać będzie rozkład "1 listopada 2025, Wszystkich Świętych". Przystanek Majdanek-pomnik NŻ 01 będzie nieczynny. Wzmocniona zostanie obsługa linii nr 21, 23, 35, 47, 73, 153, 156, 157, 158, 159, 160, 161, dodatkowo kursować będą linie nr 200, 201 i 202.

Linia nr 32 w sobotę pojedzie objazdem przez ul. Koryznowej z pominięciem odcinka Ponikwoda – Walecznych – al. Andersa. Linia nr 78 będzie kursować objazdem do ul. Żeglarskiej z pominięciem odcinka Pszczela – Zemborzyce Podleśne.

W niedzielę obowiązuje rozkład "Dzień świąteczny, rok szkolny" z wyjątkiem linii nr 153, 156, 158 i 200, które pojadą według rozkładu na Dzień Zaduszny.

Fisz powiedziała, że w weekend nie będzie kursować komunikacja nocna. Od piątku - przypomniała - zmienia się obsługa komunikacyjna Zalewu Zemborzyckiego i ogródków działkowych. Wszystkie kursy linii nr 15 będą realizowane do przystanku Żeglarska, a linia GAZ zostaje zawieszona na okres jesienno-zimowy. 

Autorka/Autor: ms/tok

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: shutterstock

LublinCmentarzeWszystkich Świętych
