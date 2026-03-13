Gmina Ulan-Majorat Źródło: Google Earth

Do tragedii doszło w czwartek przed południem w lesie obok miejscowości Sobole.

Spacerowicz natknął się tam na ciało 58-letniego mieszkańca gminy Ulan-Majorat.

Nie żyje 58-latek Źródło: KPP Radzyń Podlaski

Zginął na miejscu

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że mężczyzna został podczas prac związanych z wycinką drzew uderzony przez pień ściętego drzewa.

"Na skutek odniesionych obrażeń zmarł na miejscu" – zaznacza aspirant sztabowy Piotr Woszczak z Komendy Powiatowej w Radzyniu Podlaskim.

Ciało trafiło do sekcji.

Opracował Tomasz Mikulicz