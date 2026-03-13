Do tragedii doszło w czwartek przed południem w lesie obok miejscowości Sobole.
Spacerowicz natknął się tam na ciało 58-letniego mieszkańca gminy Ulan-Majorat.
Zginął na miejscu
Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że mężczyzna został podczas prac związanych z wycinką drzew uderzony przez pień ściętego drzewa.
"Na skutek odniesionych obrażeń zmarł na miejscu" – zaznacza aspirant sztabowy Piotr Woszczak z Komendy Powiatowej w Radzyniu Podlaskim.
Ciało trafiło do sekcji.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
OGLĄDAJ: Awantura po wecie prezydenta. "Trzeba mieć dużo niechęci dla bezpiecznej Polski"
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Opracował Tomasz Mikulicz
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KPP Radzyń Podlaski