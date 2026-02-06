Gmina Niedźwiada Źródło: Google Earth

Do Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim trafił akt oskarżenia przeciwko wójtowi Niedźwiady Markowi Kubikowi (zgodził się na podanie pełnego nazwiska).

Samorządowiec podejrzany jest o prowadzenie samochodu po pijanemu. Pierwsze badanie wykazało 0,53 mg/l, a drugie 0,56 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu (tj. ponad promil). Za jazdę po alkoholu grozi do trzech lat więzienia.

Prokuratura nie uwzględniła wniosku

- Prokurator nie uwzględnił wniosku obrońcy oskarżonego o warunkowe umorzenie postępowania, który proponował między innymi zakaz prowadzenia pojazdów przez rok oraz pięć tysięcy złotych świadczenia pieniężnego – mówi rzecznik Sądu Okręgowego w Lublinie, sędzia Andrzej Mikołajewski.

Pierwszy termin rozprawy wyznaczono na 10 marca.

Zwrócili uwagę na prędkość i styl jazdy

Wójt nie chciał w piątek komentować sprawy.

20 grudnia zeszłego roku w Tyśmienicy (pow. parczewski) policyjny patrol zatrzymał do kontroli samochód ze względu na prędkość i styl jazdy kierowcy. Badanie wykazało, że kierujący autem wójt ma ponad promil alkoholu we krwi. Mężczyźnie zatrzymano prawo jazdy.

49-letni Marek Kubik jest wójtem drugą kadencję. W ostatnich wyborach zdobył 66,92 proc. głosów, startując z własnego komitetu. W wyborach w 2018 roku kandydował z komitetu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości.

