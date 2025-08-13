Ściana ziemi osunęła się na dwójkę dzieci

Do wypadku doszło w środę w miejscowości Dzierzkowice-Podwody w powiecie kraśnickim. Na miejsce skierowano służby.
"Po dotarciu służb ratowniczych ustalono, że podczas spaceru w lesie doszło do nagłego osunięcia się ściany ziemnej, która przysypała dwoje dzieci w wieku 8 i 11 lat" - przekazała Państwowa Straż Pożarna.
Jedno z dzieci zostało całkowicie zasypane. Dzięki szybkiej i zdecydowanej reakcji dorosłych opiekunów, dzieci zostały wydobyte jeszcze przed przybyciem służb.
Były przytomne, zostały objęte opieką medyczną - poinformowała Państwowa Straż Pożarna.
Strażacy apelują o o zapewnienie dzieciom stałej opieki, zwłaszcza w miejscach narażonych na ryzyko utonięcia czy osunięć ziemi.
Autorka/Autor: mm
Źródło: tvn24.pl