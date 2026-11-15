Kierowca busa uderzył w wiatę przystankową. Obok stali pasażerowie
Do zdarzenia doszło w piątek około godziny 9. Na placu w centrum Chełma kierowca prywatnego busa nie wyhamował i uderzył w wiatę przystankową, przy której stali podróżni. Jeden z nich, 62-letni mężczyzna, trafił do szpitala.
Był trzeźwy
Konstrukcja wiaty przechyliła się na, stojące obok chodnika, barierki.
"Badanie alkomatem wykazało, że kierowca był trzeźwy" – informuje nadkomisarz Ewa Czyż z Komendy Miejskiej Policji w Chełmie.
Na razie nie ustalono, dlaczego 48-latek nie zdołał zahamować. Trwa badanie okoliczności wypadku.
Źródło: tvn24.pl