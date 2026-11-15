Lublin Kierowca busa uderzył w wiatę przystankową. Obok stali pasażerowie Tomasz Mikulicz |

Najczęściej do wypadków w Polsce dochodzi w środku dnia, w dobrej widoczności. Relacja Bartosza Żurawicza Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: KMP Chełm

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Do zdarzenia doszło w piątek około godziny 9. Na placu w centrum Chełma kierowca prywatnego busa nie wyhamował i uderzył w wiatę przystankową, przy której stali podróżni. Jeden z nich, 62-letni mężczyzna, trafił do szpitala.

Konstrukcja wiaty przechyliła się na, stojące obok chodnika, barierki Źródło zdjęcia: KMP Chełm

Był trzeźwy

Konstrukcja wiaty przechyliła się na, stojące obok chodnika, barierki.

"Badanie alkomatem wykazało, że kierowca był trzeźwy" – informuje nadkomisarz Ewa Czyż z Komendy Miejskiej Policji w Chełmie.

Na razie nie ustalono, dlaczego 48-latek nie zdołał zahamować. Trwa badanie okoliczności wypadku.