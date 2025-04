Chełm. Miał zadzwonić do biura i grozić śmiercią posłance

Do trzech lat więzienia grozi 47-latkowi, który miał zadzwonić do biura poselskiego i grozić posłance śmiercią. Mężczyzna został zatrzymany przez policję. Był pijany. Przyznał, że dzwonił do biura, ale nie potrafił wyjaśnić, co dokładnie powiedział.

Na ogólnodostępny numer telefonu biura poselskiego zadzwonił mężczyzna i w rozmowie z pracownicą groził posłance śmiercią. Takie zgłoszenie dostała we wtorek (1 kwietnia) policja z Chełma.

Miał grozić posłance Źródło: KMP Chełm

Miał ponad pół promila alkoholu w organizmie

Policjanci ustalili, do kogo należy wskazany numer telefonu i zatrzymali 47-letniego mieszkańca powiatu chełmskiego. Mężczyzna był nietrzeźwy, miał ponad pół promila alkoholu w organizmie.

Jak informuje młodszy aspirant Angelika Głąb-Kunysz z Komendy Miejskiej Policji w Chełmie, 47-latek przyznał się do tego, że wykonał telefon do biura poselskiego, ale nie potrafił wyjaśnić, co dokładnie powiedział.

Grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności Źródło: KMP Chełm

Dostał dozór policyjny oraz zakaz zbliżania się i kontaktowania

Mężczyzna został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty dotyczące kierowania gróźb wobec posłanki na Sejm, które mogły ją narazić na zagrożenie zdrowia lub życia. Grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności.

Prokurator zastosował wobec 47-latka dozór policji oraz zakaz kontaktowania i zbliżania się do pokrzywdzonych.

ZOBACZ TEŻ: Pijany nastolatek zakłócił lekcję na boisku. Policjantów chciał wyzwać na pojedynek

Posłanka nie chciała komentować

Posłanka Anna Dąbrowska-Banaszek, w rozmowie z Polską Agencją Prasową, nie chciała wprost potwierdzić, że zgłoszenie dotyczy jej osoby ani komentować tego zdarzenia. Tłumaczyła, że jest zajęta, bo trwają obrady Sejmu w Warszawie.

- To wszystko będzie wyjaśniane, jak wrócę do Chełma po zakończeniu obrad Sejmu - zaznaczyła.