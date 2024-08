Podrobione skarpety warte kilka milionów złotych

Michał Deruś, rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Lublinie, poinformował, że funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej natrafili na podróbki podczas kontroli jednego ze składów celnych w Chełmie. Obiekt jest własnością jednej z okolicznych firm i służy do przechowywania artykułów przywiezionych spoza Unii Europejskiej do czasu dopełnienia formalności.

Rozpoznali podróbki

KAS powiadomiła o znalezisku kancelarie prawne reprezentujące właścicieli praw do znaków towarowych, które potwierdziły, że zatrzymana odzież to zwykłe podróbki. Właściciele złożyli wnioski o ściganie osób zaangażowanych w obrót tymi towarami.

Jest szansa, że trafią do potrzebujących

Deruś poinformował, że na razie skarpety stanowią dowód w sprawie. Jeśli nie uda się z nich usunąć znaków towarowych to prawdopodobnie zostaną zniszczone. "Jeżeli właściciele znaków towarowych nie wyrażą zgody na możliwość przekazania tych podrobionych towarów do zagospodarowania przez KAS, czyli przekazania potrzebującym, to one będą zniszczone" – dodał.