Pijana urzędniczka przyjmowała mieszkańców. Przyjechała policja
Jak poinformowała tvn24.pl starszy aspirant Joanna Klimek, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju, we wtorek około godziny 10 policjanci otrzymali zgłoszenie od "osoby postronnej", która "wyczuła od jednej z kobiet pracujących w urzędzie alkohol".
Przyjmowała mieszkańców, była pijana
Na miejsce został skierowany patrol. Rzeczniczka biłgorajskiej komendy nie podała, w którym urzędzie funkcjonariusze przeprowadzili interwencję. Według informacji "NOWej Gazety Biłgorajskiej" chodzi o Starostwo Powiatowe w Biłgoraju. Urzędniczka miała obsługiwać interesantów.
- Policjanci przeprowadzili badanie, które wykazało, że 42-latka znajduje się w stanie nietrzeźwości. Miała półtora promila alkoholu - powiedziała st. asp. Joanna Klimek.
Pytana o konsekwencje dla 42-latki Klimek poinformowała, że w tej sprawie toczy się postępowanie.