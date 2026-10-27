Lublin Pijana urzędniczka przyjmowała mieszkańców. Przyjechała policja Oprac. Bartłomiej Plewnia |

Marcin Karolewski: widziałem prokuratorów, lekarzy, prawników, umierających z powodu alkoholu Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Jak poinformowała tvn24.pl starszy aspirant Joanna Klimek, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju, we wtorek około godziny 10 policjanci otrzymali zgłoszenie od "osoby postronnej", która "wyczuła od jednej z kobiet pracujących w urzędzie alkohol".

Przyjmowała mieszkańców, była pijana

Na miejsce został skierowany patrol. Rzeczniczka biłgorajskiej komendy nie podała, w którym urzędzie funkcjonariusze przeprowadzili interwencję. Według informacji "NOWej Gazety Biłgorajskiej" chodzi o Starostwo Powiatowe w Biłgoraju. Urzędniczka miała obsługiwać interesantów.

- Policjanci przeprowadzili badanie, które wykazało, że 42-latka znajduje się w stanie nietrzeźwości. Miała półtora promila alkoholu - powiedziała st. asp. Joanna Klimek.

Pytana o konsekwencje dla 42-latki Klimek poinformowała, że w tej sprawie toczy się postępowanie.