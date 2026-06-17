Lublin Zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. Zatrzymani Białorusini zostali wypuszczeni na wolność Tomasz Mikulicz |

Zabójstwo Rosjanina. Zatrzymani Białorusini zwolnieni do domu Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Wojtek Jargiło

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- Zatrzymani w sprawie dwaj obywatele Białorusi zostali już zwolnieni. Ich związek z tym zdarzeniem, który był przedmiotem bardzo intensywnych działań, został zweryfikowany negatywnie. Okazało się, że nie mają związku ze sprawą. Po przesłuchaniu ich w charakterze świadków zostali zwolnieni i nie są już zatrzymani - powiedział w środę Marcin Kozak, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

Dodał, że w sprawie zgromadzono bardzo obszerny materiał dowodowy. - Jest ciągle poddawany analizie. Zbieramy wszelkie dostępne informacje. Analizujemy monitoringi oraz zeznania świadków - stwierdził prokurator.

Podkreślił też, że jest "kilka wersji śledczych" w tej sprawie, ale z oczywistych przyczyn nie może o nich mówić. Poinformował również, że na razie nie ma jeszcze wyników sekcji.

Funkcjonariusze policji w pobliżu miejsca strzelaniny przy ulicy Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej Źródło zdjęcia: PAP/Wojtek Jargiło

Policja apeluje o pomoc

Obecny na konferencji prasowej podinspektor Andrzej Fijołek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie apelował o pomoc do wszystkich, którzy mogą cokolwiek wiedzieć o sprawie.

- Miejsce, w którym doszło do zabójstwa jest bardzo uczęszczane. Są tam pasaże handlowe, było bardzo dużo ludzi. Podejrzewamy, że jest spora grupa osób, która mogła jeszcze nie rozmawiać z policjantami z uwagi na to, że obawiają się ujawniania informacji. Apeluję do państwa o współpracę z policjantami, bo nie ma policji, która jest skuteczna bez współpracy z mieszkańcami. Można przekazywać nam informacje anonimowo - stwierdził podinsp. Fijołek.

Jak apelował do świadków policjant, być może ktoś przejeżdżał tamtędy samochodem i nie odnotował żadnego zdarzenia, strzelaniny ani kolizji, ale kamera w aucie mogła przypadkowo zarejestrować osobę odpowiadającą rysopisowi, który udało się policji nam ustalić.

- Ponawiam ten apel ponieważ za chwilę te nagrania będą się nadpisywały na kamerkach samochodowych i później nie będą już żadnym materiałem dowodowym. Możemy stracić bardzo cenne i istotne informacje - zaznaczył policjant.

Donald Tusk: wszystko na to wskazuje, że było to zabójstwo polityczne

Do sprawy odniósł się też premier Donald Tusk. Zapytany o nią podczas konferencji prasowej w innej sprawie stwierdził, że wszystko na to wskazuje, że było to zabójstwo polityczne, ale musimy czekać na dowody i bardziej konkretne przesłanki.

Dodał, że jeśli było to na zlecenie Rosji, to jest to bardzo poważny fakt o wymiarze międzynarodowym. - To jest terroryzm państwowy - zaznaczył.

Podkreślił, że służby będą się starały wyjaśnić wszystko, co jest możliwe do wyjaśnienia. - Sprawa jest trudna. Jak jest płatny zabójca, to niestety nie jest łatwo zidentyfikować takiego człowieka - dodał.

Padło pięć strzałów

Do zabójstwa doszło w poniedziałek około godziny 9.30-9.45 na chodniku na jednym z osiedli w Białej Podlaskiej.

Zginął 44-letni obywatel Federacji Rosyjskiej Robert Kuzowkow, który w przestrzeni medialnej występował jako Siemion Skriepiecki. Prowadził działalność artystyczną, w której wyrażał krytykę wobec aktualnych poczynań władz Federacji Rosyjskiej.

Do ofiary podszedł nieznany dotąd mężczyzna, który oddał trzy strzały z broni krótkiej. Gdy pokrzywdzony upadł na ziemię, mężczyzna podszedł do niego i oddał jeszcze dwa strzały z bliskiej odległości. Oględziny zwłok wykazały łącznie siedem ran postrzałowych (w obrębie głowy, klatki piersiowej oraz pleców), dokładnie pięć ran wlotowych i dwie wylotowe.

W Białej Podlaskiej uzbrojony napastnik zastrzelił rosyjskiego artystę Źródło zdjęcia: Wojtek Jargiło/PAP/EPA

Zatrzymano dwóch Białorusinów

Na miejscu zbrodni - podała prokuratura - zabezpieczono mienie ofiary, jak telefon komórkowy i pieniądze oraz liczne ślady kryminalistyczne, w tym pięć łusek oraz jeden pocisk kalibru 9 mm LUGER GEC.

W okolicach konsulatu Republiki Białoruś w Białej Podlaskiej policja zatrzymała dwóch Białorusinów w wieku ok. 33-37 lat. Śledczy weryfikowali ich udział i związek ze zdarzeniem. Ostatecznie okazało się, że nie mają związku ze sprawą.

Funkcjonariusze policji w pobliżu miejsca strzelaniny przy ulicy Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej Źródło zdjęcia: PAP/Wojtek Jargiło

Szukają sprawcy

Postępowanie w sprawie zabójstwa 44-latka przejęła Prokuratura Okręgowa w Lublinie. Przesłuchano już bezpośrednich świadków zdarzenia, a także zabezpieczono monitoring i ślady na miejscu zdarzenia.

Trwają poszukiwania sprawcy. Z policją ściśle współpracują funkcjonariusze ABW.

Policja prosi o nagrania

Osoby, które mają istotne informacje w tej sprawie, proszone są o kontakt z numerem alarmowym 112 lub z dyżurnym KMP w Białej Podlaskiej pod numerem 47 814-12-10.

Policja apeluje też do osób, które w poniedziałek około godziny 8.30-10.30 podróżowały w rejonie zdarzenia samochodem z wideorejestratorem o przekazywanie nagrań do Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej lub przez skrzynkę mailową.