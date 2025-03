Zadał kilkadziesiąt ciosów nożem. Lekarz oskarżony o zabicie żony

Zabójstwo w Annopolu. 64-letni mąż ofiary trafił do aresztu Źródło: KPP Kraśnik

Do Sądu Okręgowego w Lublinie trafił akt oskarżenia przeciwko 65-letniemu lekarzowi Andrzejowi K. Mężczyzna jest oskarżony o zabicie żony we wrześniu ubiegłego roku w Annopolu (Lubelskie). Według ustaleń zadał jej co najmniej 35 ciosów nożem. Kobieta mimo reanimacji zmarła. Mężczyźnie grozi dożywocie.

Do zdarzenia doszło we wrześniu ubiegłego roku. Policja otrzymała wtedy zgłoszenie o kobiecie wzywającej pomocy w bloku przy ul. Leśnej w Annopolu. Drzwi otworzył funkcjonariuszom Andrzej K. Na podłodze w kuchni leżała nieprzytomna ranna kobieta. Obok niej znajdował się nóż, drugi nóż pokryty krwią był na blacie kuchennym. Mimo reanimacji życia 57-letniej pielęgniarki nie udało się uratować.

Według ustaleń mężczyzna, najpierw uderzył swoją żonę butelką w głowę, po czym - co najmniej 35 razy - ugodził ją nożem w tułów, klatkę piersiową, ręce, twarz. Kobieta zmarła z wykrwawienia.

Trafił na trzy miesiące do aresztu

Grozi mu dożywocie

Śledczy nie mają wątpliwości co do winy oskarżonego. "Pomimo krzyku pokrzywdzonej, stawiania oporu i wzywania przez nią pomocy, oskarżony był nieugięty i konsekwentnie realizował swój zamiar i zadawał jej kolejne ciosy nożem" - podkreślono w akcie oskarżenia.

Z ustaleń prokuratury wynika, że byli małżeństwem od kilkudziesięciu lat. Prowadzili razem przychodnię w Annopolu. Uchodzili za zgodną parę. Policja nie interweniowała wcześniej u nich w domu.

Podejrzany Andrzej K. nie przyznał się do zarzutu. Wyjaśniał, że działał w obronie koniecznej, odpierając atak nożem jego żony. Biegli psychiatrzy uznali, że oskarżony był poczytalny. Za zabójstwo grozi mu dożywocie.

Pierwszy termin rozprawy przed Sądem Okręgowym w Lublinie wyznaczono na 14 maja.