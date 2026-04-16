Tragedia na przejeździe kolejowym, nie żyje 77-latek
Jak informuje PKP PLK, do wypadku doszło przed godziną 11 na niestrzeżonym przejeździe w Aleksandrowie, niedaleko przystanku kolejowego Aleksandrów (Lubelskie), na trasie kolejowej między Łukowem a Radzyniem Podlaskim.
Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierujący lekkim czterokołowcem 77-latek z gminy Łuków zderzył się z pociągiem relacji Warszawa – Lublin.
Zginął na miejscu
"Niestety, w wyniku wypadku pokrzywdzony mężczyzna doznał obrażeń ciała i zmarł na miejscu zdarzenia" – czytamy na profilu facebookowym Komendy Powiatowej Policji w Łukowie.
Jak natomiast informuje nadkomisarz Anna Kamola z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, z otrzymanego zgłoszenia wynika, że pojazd, który wjechał pod pociąg, był ciągnięty przez kilkaset metrów.
- Policjanci na miejscu ustalają okoliczności i przyczyny wypadku – dodaje.
Pasażerowie pociągu nie ucierpieli
Nikomu z 60 osób podróżujących pociągiem nic się nie stało. Ruch na drodze, na przejeździe kolejowym, a także na trakcie kolejowym Łuków - Lublin został wstrzymany.
Pasażerowie przesiądą się do autobusu. Dla pozostałych pociągów w tym czasie również wprowadzona zostanie komunikacja autobusowa.
