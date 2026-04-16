Lublin Tragedia na przejeździe kolejowym, nie żyje 77-latek Oprac. Tomasz Mikulicz |

Aleksandrów, powiat łukowski (Lubelskie) Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak informuje PKP PLK, do wypadku doszło przed godziną 11 na niestrzeżonym przejeździe w Aleksandrowie, niedaleko przystanku kolejowego Aleksandrów (Lubelskie), na trasie kolejowej między Łukowem a Radzyniem Podlaskim.

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierujący lekkim czterokołowcem 77-latek z gminy Łuków zderzył się z pociągiem relacji Warszawa – Lublin.

77-latek wjechał przed pociąg Źródło: KPP Łuków

Zginął na miejscu

"Niestety, w wyniku wypadku pokrzywdzony mężczyzna doznał obrażeń ciała i zmarł na miejscu zdarzenia" – czytamy na profilu facebookowym Komendy Powiatowej Policji w Łukowie.

Jak natomiast informuje nadkomisarz Anna Kamola z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, z otrzymanego zgłoszenia wynika, że pojazd, który wjechał pod pociąg, był ciągnięty przez kilkaset metrów.

- Policjanci na miejscu ustalają okoliczności i przyczyny wypadku – dodaje.

Pasażerowie pociągu nie ucierpieli

Nikomu z 60 osób podróżujących pociągiem nic się nie stało. Ruch na drodze, na przejeździe kolejowym, a także na trakcie kolejowym Łuków - Lublin został wstrzymany.

Pasażerowie przesiądą się do autobusu. Dla pozostałych pociągów w tym czasie również wprowadzona zostanie komunikacja autobusowa.

OGLĄDAJ: TVN24 HD