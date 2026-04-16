Lublin

Tragedia na przejeździe kolejowym, nie żyje 77-latek

77-latek wjechał pod pociąg
Aleksandrów, powiat łukowski (Lubelskie)
Na niestrzeżonym przejeździe w Aleksandrowie (Lubelskie) doszło do śmiertelnego wypadku. Nie żyje 77-latek z gminy Łuków, który wjechał lekkim czterokołowcem przed pociąg relacji Warszawa – Lublin. Nikomu z pasażerów pociągu nic się nie stało.

Jak informuje PKP PLK, do wypadku doszło przed godziną 11 na niestrzeżonym przejeździe w Aleksandrowie, niedaleko przystanku kolejowego Aleksandrów (Lubelskie), na trasie kolejowej między Łukowem a Radzyniem Podlaskim.

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierujący lekkim czterokołowcem 77-latek z gminy Łuków zderzył się z pociągiem relacji Warszawa – Lublin.

77-latek wjechał przed pociąg
Źródło: KPP Łuków

Zginął na miejscu

"Niestety, w wyniku wypadku pokrzywdzony mężczyzna doznał obrażeń ciała i zmarł na miejscu zdarzenia" – czytamy na profilu facebookowym Komendy Powiatowej Policji w Łukowie.

Jak natomiast informuje nadkomisarz Anna Kamola z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, z otrzymanego zgłoszenia wynika, że pojazd, który wjechał pod pociąg, był ciągnięty przez kilkaset metrów.

- Policjanci na miejscu ustalają okoliczności i przyczyny wypadku – dodaje.

Zostawił auto na torach i uciekł
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Zostawił auto na torach i uciekł

Wrocław

Nikomu z 60 osób podróżujących pociągiem nic się nie stało. Ruch na drodze, na przejeździe kolejowym, a także na trakcie kolejowym Łuków - Lublin został wstrzymany.

Pasażerowie przesiądą się do autobusu. Dla pozostałych pociągów w tym czasie również wprowadzona zostanie komunikacja autobusowa.

pc

pc
Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: KPP Łuków

Tomasz Mikulicz
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Pilne
Najnowsze dane o inflacji bazowej
BIZNES
40-latek został zatrzymany
Liczyli się tym, że może użyć broni. Ściągnęli kontrterrorystów
WARSZAWA
WARSZAWA PROTEST PRZED MINISTERSTWEM ZDROWIA
Szpitale powiatowe mówią: dość. I ogłaszają protest w całej Polsce
Zdrowie
shutterstock_1151398151
Skuteczny lek na raka trzustki? Zaskakujące wyniki
Zdrowie
Prokuratura Okręgowa w Łodzi
Znany syndyk zatrzymany
Robert Zieliński
Prowadzi zakład od prawie 40 lat
Miał zapłacić dwa miliony kary. Urząd umorzył sprawę
Białystok
imageTitle
Kłótnia w Realu. "Właśnie dlatego przegrali"
EUROSPORT
policjant (zdjęcie ilustracyjne)
Policjant ujęty przez "łowców pedofilów". Nowe informacje z prokuratury
Kraków
Adam Andruszkiewicz powołanie Rady Nowych Mediow 2026 04.15
"To nie wygląda dobrze". Poruszenie po decyzji prezydenta
Polska
Mgła, zamglenia, trudne warunki na drogach
W części kraju zrobi się nieprzyjemnie i niebezpiecznie. Ostrzeżenia IMGW
METEO
Blok przy ul. Centralnej 73b
Nad niskim budynkiem powstało pięć kolejnych pięter. Rozbiórka po 17 latach
Kraków
Krystian Markiewicz
Sędzia Trybunału podjął decyzję. Chodzi o jego poprzednią pracę
Polska
Auto wjechało do pasażu we Wrocławiu
Wjechała autem do pasażu handlowego. Policja o szpilkach
Wrocław
Firma
Podwyżki dla pracowników w tylko w co czwartej firmie
BIZNES
"Spotkanie Zełenskiego z Epsteinem"? To żaden dowód
"Ujawnione nagrania z monitoringu". Powiązali Zełenskiego z Epsteinem
Zuzanna Karczewska
Anthropic AI
"Uważnie monitorujemy rozwój sytuacji". Nowy model AI pod lupą regulatorów
BIZNES
Mateusz Morawiecki i Jarosław Kaczyński
Ostrzeżenia prezesa i reakcje posłów na plan Morawieckiego
Polska
Negocjacje w Islamabadzie
Rozmowy USA z Iranem wciąż pod znakiem zapytania
BIZNES
Donald Trump
"Wstydzę się, że on to zrobił". Narasta oburzenie wśród zwolenników Trumpa
Maciej Binkowski
Ruch Narodowy ma przedstawiciela w Radzie Warszawy. Odszedł z PiS
WARSZAWA
Pobicie na stacji benzynowej
49-latek pobity na stacji paliw. Zarzuty dla policjantów
Katowice
Nie wiadomo, dlaczego kierowca stracił panowanie nad autem
Wjechał porsche w trzy auta i słup
Poznań
WOT
"Niezwłoczna" decyzja w sprawie żołnierza WOT
Polska
Wyrok sądu dla Przemysława K. oskarżonego o uprowadzenie 11-latki
11-letnia Wiktoria zniknęła, odnaleziono ją mieszkaniu 41-latka. Wyrok
Szczecin
hemofilia shutterstock_2444287469
Hemofilia u dzieci i dorosłych. Winne są nie tylko geny
Anna Bielecka
Kim są agenci ICE? (Zdjęcie ilustracyjne)
Coraz więcej zgonów w aresztach ICE. Agencja ogranicza informacje
Paulina Hennig-Kloska i Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
"Nie zrobiła fact-checkingu". Spór w koalicji
Polska
Minister Norwegii zapowiada działania po publikacji nt. naruszania przez Equinor praw pracowniczych, w tym Polaków
Rekordowe przychody z ropy. Pierwszy taki miesiąc
BIZNES
Rzucił butelką z łatwopalną cieczą w radiowóz (zdjęcie ilustracyjne)
Poszukiwany nastolatek odezwał się do rodziny
Poznań
Antycyklon nad Europą w czwartek, 16 kwietnia
Antycyklon utworzy blokadę nad Polską. Kiedy zostanie sforsowana
METEO

