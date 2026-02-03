Więził kobietę i zabił jej psa. 35-latce udało się uciec

Mężczyzna został tymczasowo aresztowany Źródło: KPP w Sieradzu

29 stycznia rano do dzielnicowego złoczewskiego komisariatu zadzwoniła roztrzęsiona 35-latka, która twierdziła, że była przetrzymywana w mieszkaniu przez swojego partnera. Przekazała, że podstępem udało się jej opuścić lokal. Wskazała miejsce, gdzie się ukryła i prosi o pomoc.

Aspirant sztabowy Agnieszka Kulawiecka z policji w Sieradzu informuje, że po otrzymaniu informacji funkcjonariusze pojechali pod wskazany adres, gdzie zastali kompletnie zaskoczonego mężczyznę, którego zatrzymali. Jednocześnie policjanci dotarli do ukrywającej się kobiety. Przewieźli ją do komisariatu, gdzie 35-latka złożyła zawiadomienie o przestępstwach, których wobec niej dopuścił się jej partner. - Zeznała, że od kilku miesięcy 37-latek stosował wobec niej przemoc fizyczną i psychiczną, dopuścił się przestępstw na tle seksualnym oraz groził pozbawieniem życia. Z dalszych ustaleń wynikało, że ze szczególnym okrucieństwem znęcał się również nad jej psem rasy maltańczyk. Wielokrotnie rzucał zwierzęciem o ścianę. Następnie wyrzucił psa przez okno, doprowadzając do jego śmierci. Martwe zwierzę przerzucił potem za ogrodzenie pobliskiej posesji - przekazuje policjantka.

Policjanci znaleźli miejsce, gdzie wyrzucony był martwy pies. - Z udziałem technika kryminalistyki oraz pracowników Inspekcji Weterynaryjnej wykonane zostały oględziny. Znalezione truchło psa zostało zabezpieczone do dalszych badań. 37-latek usłyszał prokuratorskie zarzuty znęcania się nad partnerką, uszkodzenia ciała oraz przestępstw na tle seksualnym. Odpowie również za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad psem - dodaje aspirant Kulawiecka.

37-latek został tymczasowo aresztowany. Grozi mu do 15 lat pozbawienia wolności.