Wstrząsający obraz przemocy wobec ośmiolatka. Rodzice zastępczy aresztowani

Do prokuratury doprowadzono 31-latkę
Zgierz. Zarzuty dla trzech osób w sprawie znęcania się nad 8-latkiem
Źródło: TVN24
Sąd Rejonowy w Zgierzu (Łódzkie) zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla rodziców zastępczych i ich 39-letniego znajomego. Cała trójka usłyszała zarzuty dotyczące znęcania się ze szczególnym okrucieństwem nad ośmioletnim chłopcem.

Prokurator Paweł Jasiak, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Łodzi, poinformował o decyzji sądu. Była podyktowana przede wszystkim obawą śledczych przed groźbą matactwa ze strony podejrzanych, a także możliwością ucieczki w przypadku wymierzenia surowej kary pozbawienia wolności. Zatrzymanym grozi do 10 lat więzienia.

Zarzuty znęcania się ze szczególnym okrucieństwem nad 8-letnim podopiecznym usłyszeli w piątek w Prokuraturze Rejonowej w Zgierzu 31-latka i 40-latek, będący rodziną zastępczą dziecka, a także ich 39-letni znajomy.

Ośmiolatek był bity i przeganiany na mróz bez butów i kurtki. Zarzuty dla trzech osób
Ośmiolatek był bity i przeganiany na mróz bez butów i kurtki. Zarzuty dla trzech osób

Lżony, bity drewnianymi przedmiotami

- Z zebranego materiału dowodowego wynika, że w tej rodzinie zastępczej dochodziło do różnych form znęcania się psychicznego oraz fizycznego nad chłopcem. Lżono go, używano wobec niego obraźliwych słów, ale także bito go po całym ciele drewnianymi przedmiotami oraz stosowano wobec niego kary, typu - klęczenie nago, trzymanie nad sobą przedmiotów albo wystawianie na mróz. Chłopiec był karany między innymi za to, że nie znalazł skarpetek do pary bądź też zapomniał wyprowadzić psa - opisał wydarzenia w domu podejrzanych prokurator Jasiak.

Dodał, że matka zastępcza nie przyznała się do przedstawionych jej zarzutów i złożyła wyjaśnienia, które w ocenie prokuratury są sprzeczne z zebranymi dowodami. Natomiast 39-letni mężczyzna, znajomy rodziców zastępczych, nie przyznał się do popełnienia zarzuconego przestępstwa. Ale przyznał się do stosowania różnych form określonych przez niego jako "wychowawcze".

Wobec całej trójki prokuratura zdecydowała o skierowaniu do sądu wniosków o zastosowanie tymczasowego aresztowania, wskazując m.in. na obawę matactwa.

W piżamie stał na mrozie

Śledztwo w sprawie znęcania się ze szczególnym okrucieństwem nad ośmioletnim chłopcem nadzorują prokuratorzy z Prokuratury Rejonowej w Zgierzu. Sprawa wyszła na jaw, gdy zgierscy policjanci pojawili się w mieszkaniu rodziny zastępczej w środę po doniesieniu przekazanym przez komendę z powiatu myślenickiego. Zastępczy rodzice wraz z dziećmi spędzali tam ferie. Policję zaalarmowała osoba, która sfilmowała komórką 8-latka. Dziecko przy kilkunastostopniowym mrozie przebywało na zewnątrz ubrane tylko w piżamę i skarpety.

- Rodzice zastępczy skłamali policjantom, że przybrany syn przebywał u innego członka rodziny, podczas gdy w czasie trwania kontroli wszedł do mieszkania. Miał liczne obrażenia na całym ciele. Sińce były widoczne na głowie, plecach, a przy szczegółowych oględzinach ujawniono je także na klatce piersiowej oraz na pośladkach - powiedział rzecznik prokuratury.

Dodał, że chłopiec został wysłuchany w "niebieskim pokoju" w obecności sędziego i psychologa.

- Na tej podstawie biegły sporządził kompleksową opinię, w której opisał obrażenia zaistniałe u dziecka. Stwierdził jednoznacznie, że są one związane z przemocą domową w bardzo ciężkiej formie. Wszystkie zeznania, które dzisiaj dziecko złożyło przed sądem, zostały potwierdzone również w obiektywnej opinii biegłego - dodał prokurator Jasiak.

Źródło: TVN24

Procedurze wysłuchania w "niebieskim pokoju" poddane zostaną także pozostałe dzieci przebywające w tej rodzinie zastępczej. Jeśli z ich opisu wydarzeń będzie wynikać, że i one były pokrzywdzone, prokurator rozważy rozszerzenie zarzutów wobec podejrzanych osób.

Policjanci już podczas interwencji dowiedzieli się od dzieci, że obecny w mieszkaniu 39-latek, gdy jest zdenerwowany, bije je i krzyczy na nie. Dlatego początkowo zatrzymali 31-latkę oraz 39-latka, a w toku dalszych czynności także 40-latka.

Rodzina była pod nadzorem pomocy społecznej

Wszyscy podopieczni, łącznie ośmioro dzieci w wieku od roku do 10 lat (siedmioro wychowanków rodziny zastępczej i córka zatrzymanego 39-latka) znaleźli się pod pieczą innych opiekunów przy współpracy z sądem rodzinnym oraz z ośrodkami pomocy społecznej.

Informację dotyczącą statusu rodziny zastępczej, w której znęcano się nad dzieckiem, przekazało w piątek Starostwo Powiatowe w Zgierzu. Wynika z niej, że nadzór nad rodziną sprawował Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach.

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu nie miało zawartej umowy z przedmiotową rodziną, nie sprawowało nad nią nadzoru ani nie było informowane przez OPS w Świętochłowicach o kolejnych dzieciach umieszczanych w tej rodzinie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach - podkreślił rzecznik Starostwa Powiatowego w Zgierzu Jacek Czekalski.

Jacek Czekalski ze Starostwa Powiatowego w Zgierzu o wątpliwościach wobec rodziny zastępczej
Źródło: TVN24

Jak dodał, szczególnie istotne jest to, że po przeprowadzce z Łodzi na teren powiatu zgierskiego osoby, które potem sprawowały pieczę nad siedmiorgiem dzieci, ubiegały się w tamtejszym PCPR o uzyskanie statusu rodziny zastępczej zawodowej.

- Z uwagi na szereg uwarunkowań - w tym nieprzestrzeganie wcześniej zawartych ustaleń - wydana została decyzja odmowna. Na ocenę miały wpływ także działania polegające na równoległym ubieganiu się o status rodziny zawodowej w innych, odległych powiatach, co rodziło uzasadnione wątpliwości co do intencji - w tym chęci ograniczenia nadzoru - wyjaśnił rzecznik zgierskiego starostwa.

Według Czekalskiego, o wydanej negatywnej opinii oraz przyczynach jej sporządzenia poinformowane zostały właściwe jednostki, w tym Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach.

- Pomimo przekazanych informacji, tamtejsza jednostka przyznała rodzinie status rodziny zastępczej zawodowej oraz umieściła pod jej opieką kolejne dzieci - zaznaczył.

Opracował Michał Malinowski

Wiceprezydent Świętochłowic o opiniach, jakie miała rodzina zastępcza ze Zgierza
Źródło: TVN24
Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

