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Łódź

"Klikasz, tuptasz, jedziesz". Ruszył pilotaż dla wykluczonych komunikacyjnie

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Przejazdy na życzenie w Zgierzu
Przewozy na życzenie w Zgierzu
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Renata Karolewska UM w Zgierzu
Mieszkańcy Zgierza od poniedziałku mogą korzystać z pilotażowego systemu transportu na życzenie. Ma to być uzupełnienie istniejącej komunikacji miejskiej, które zwiększy dostępność transportu w miejscach oddalonych od głównych tras autobusowych i ma przyczynić się do zmniejszenia wykluczenia komunikacyjnego dla mieszkańców. Podobne rozwiązanie działa w Gliwicach.

Usługa transportu na życzenie działa na podstawie aplikacji mobilnej Tup Tup & Go i ma ułatwić dojazd mieszkańcom Zgierza z rejonów, gdzie oferta przewozowa gminy jest mało dostępna lub nie występuje wcale. Podobne rozwiązanie funkcjonuje w Gliwicach na Śląsku.

Na razie sześć busów

W pierwszym etapie pilotażu - który wystartował w poniedziałek - na ulice miasta wyjechało sześć busów. Docelowo ma być ich dziesięć. Przejazdy będą zamawiane za pomocą dedykowanej aplikacji mobilnej, która automatycznie wskaże najbliższy wirtualny przystanek oraz wyznaczy optymalną trasę. - To rozwiązanie, które ma uzupełniać transport zbiorowy i zwiększyć dostępność komunikacyjną mieszkańców. Rozpoczynamy pilotaż, aby zobaczyć, jak system sprawdzi się w warunkach naszego miasta i jakie korzyści przyniesie pasażerom - wyjaśnił kierownik Miejskich Usług Komunikacyjnych w Zgierzu Radosław Podogrodzki. W busach jest osiem miejsc, rodzice z mały dziećmi mogą jechać bezpiecznie, bo samochody są też wyposażone w foteliki.

Przejazdy na życzenie w Zgierzu
Przejazdy na życzenie w Zgierzu
Źródło zdjęcia: Renata Karolewska UM w Zgierzu

Czas oczekiwania 10 minut

System opiera się na współdzieleniu przejazdów. Oznacza to, że aplikacja będzie na bieżąco dobierać pasażerów zmierzających w podobnych kierunkach, optymalizując trasę i czas podróży. - Po wskazaniu miejsca docelowego system sam wybiera najkorzystniejszą trasę i pojazd. Szacowany czas oczekiwania wynosi około 10 minut - dodał Marian Juśkiewicz z firmy Vox Net, która wdrożyła nową usługę we współpracy z MUK Zgierz. Koszt pojedynczego przejazdu w okresie pilotażowym wynosi 4 złote. Opłaty są realizowane za pośrednictwem aplikacji Tup Tup & Go, którą można pobrać w Sklepie Play dla telefonów z androidem i w App Store dla użytkowników IPhon-ów.

Przejazdy na życzenie w Zgierzu
Przejazdy na życzenie w Zgierzu
Źródło zdjęcia: Renata Karolewska UM w Zgierzu

Pilotaż potrwa trzy miesiące. Po jego zakończeniu przeprowadzona zostanie analiza funkcjonowania systemu, która pozwoli ocenić zainteresowanie mieszkańców oraz możliwość dalszego rozwoju usługi.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
ZgierzŁódzkiewojewództwo łódzkieKomunikacjaKomunikacja Miejskaautobus
Piotr Krysztofiak
Piotr Krysztofiak
Dziennikarz tvn24.pl
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