Nie dostosował prędkości do warunków, autobus zsunął się do rowu. W środku były 22 osoby

Na drodze krajowej nr 91 w Emilii - pomiędzy Zgierzem i Ozorkowem (Łódzkie) - autobus komunikacji miejskiej wpadł do przydrożnego rowu. Pojazdem podróżowały 22 osoby. Jak przekazała policja, wszystko wskazuje na to, że kierowca pojazdu nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze i stracił panowanie nad autobusem.