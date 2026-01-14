Duży pożar kurnika, chmura dymu nad miastem

Służby zostały zaalarmowane w środę około godziny 11. - W płomieniach stanął budynek o wymiarach około 100 na 12 metrów, który ma 5-6 metrów wysokości - przekazuje sekcyjny Dominik Wilk z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu.
Z powodu pożaru kłęby dymu były widoczne nad pobliskim Ozorkowem. - Akcja gaśnicza pozwoliła szybko opanować pożar. Część zwierząt została uratowana, ale obecnie jest zbyt wcześnie, żeby mówić o stratach. Właściciel będzie je szacował po zakończeniu działań - zaznacza strażak.
Bez udziału osób trzecich
Sekcyjny Wilk dodał, że większość padłych kur udusiła się z powodu gazów pożarowych.
- Na razie nie wiemy, jaka była przyczyna pożaru. Wszystko jednak wskazuje na to, że nie było udziału osób trzecich - kończy strażak.
Autorka/Autor: bż/tok
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KP PSP Zgierz