Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Łódź

Zderzenie cysterny i samochodu osobowego. Ulatniał się gaz

Wincentów. Wypadek cysterny i auta
Wincentów (woj. łódzkie)
Źródło: Google Maps
Na drodze krajowej numer 74 w Wincentowie (Łódzkie) doszło do zderzenia cysterny przewożącej butan i samochodu osobowego. Na miejscu działa grupa chemiczna, która zabezpiecza teren. Przepompowywanie gazu potrwa kilka godzin. Droga jest zamknięta.

Do wypadku doszło w piątek w godzinach wieczornych w miejscowości Wincentów. Kierowca samochodu osobowego uderzył w dolną część cysterny przewożącej gaz - butan.

Dyżurny stanowiska kierowania straży pożarnej w Bełchatowie poinformował, że w wyniku wypadku uszkodzeniu uległy przewody, a dolna część cysterny zapaliła się. - Kierowcy cysterny nic się nie stało, natomiast kierowca samochodu został zakleszczony w pojeździe. Wydobyto go i przekazano zespołowi ratownictwa medycznego - dodał.

Na miejsce zadysponowana została grupa chemiczna, która zabezpiecza cały czas teren.

CZYTAJ TEŻ: Zderzyli się motocykliści. Dwie osoby w szpitalu

Wypadek cysterny i samochodu osobowego
Wincentów. Wypadek cysterny i auta
Wincentów. Wypadek cysterny i auta
Źródło: KP PSP Bełchatów
Wincentów. Wypadek cysterny i auta
Wincentów. Wypadek cysterny i auta
Źródło: KP PSP Bełchatów
Wypadek cysterny i auta w Wincentowie
Wypadek cysterny i auta w Wincentowie
Źródło: KP PSP Bełchatów
Wypadek cysterny i auta w Wincentowie
Wypadek cysterny i auta w Wincentowie
Źródło: KP PSP Bełchatów

Utrudnienia na drodze

Starszy kapitan Michał Wieczorek, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie dodał, że w wyniku uderzenia gaz zaczął ulatniać.

- Strażakom udało się ugasić pożar i uszczelnić rozszczelnienie do minimalnego wypływu, który cały czas jest, ale niewielki. Przez całą noc trwały przygotowania do przepompowania gazu. Poprzednie zawory z cysterny zostały zdemontowane i założono nowe. Butla pojazdu nie nadaje się do jazdy, jedna jej oś jest urwana - dodał.

Na miejscu jest już druga cysterna, do której rozpoczęto przepompowywanie gazu. Droga w tym miejscu jest i będzie zamknięta przez około pięć godzin.

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: MR/b

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: KP PSP Bełchatów

Udostępnij:
TAGI:
ŁódzkieWypadekStraż pożarna
Czytaj także:
imageTitle
Sensacyjny półfinalista w Cincinnati. "Nie mogę w to uwierzyć"
EUROSPORT
21-latka trzeba było wydobyć z auta przy użyciu narzędzi hydraulicznych
Uderzył w bariery i słup. Strażacy musieli wydostać go z auta
Łódź
Powodzie w Pakistanie
W ciągu doby zginęło co najmniej 49 osób. Zarządzono ewakuację
METEO
Polska - Bułgaria w ćwierćfinale MŚ U-21
Półfinał znów się oddalił. Biało-Czerwone muszą gonić
RELACJA
imageTitle
Czterokrotny mistrz świata stracił wiarę w sukces. "Demotywujące dla całego zespołu"
EUROSPORT
shutterstock_2417273215
Skażony lek w szpitalach. Zmarło co najmniej sto osób
Świat
Nocne dogaszanie pożaru poddasza zakładu produkcyjnego w Kawle
Wielki pożar hali. "Konstrukcja jest schładzana". Poszukują strażaka
Trójmiasto
Awaryjne lądowanie samolotu (zdjęcie ilustracyjne)
Usterka i nieplanowane lądowanie w Chinach. Problemy rejsu do Warszawy
Świat
shutterstock_2475997605
Wiele osób rannych po zderzeniu na krajowej "25"
Trójmiasto
Radosław Sikorski
Skandal na meczu. Sikorski dziękuje ambasadzie, prezydent naciska na MSZ
Polska
Ari Kytsya z portalu OnlyFans w reklamie kosmetyków Urban Decay
Gwiazda portalu dla dorosłych w reklamie kosmetyków
Natalia Szostak
imageTitle
Nie tylko transparent. Na meczu Rakowa znieważono polską flagę
EUROSPORT
pekin
Lekkie hamowanie chińskiej gospodarki. Najgorszy wynik od miesięcy
BIZNES
Tak jest
Tragedia 17-latki. Profesor Płatek: policjanci nie dochowali przepisów prawa
Polska
W ogniu stanęła hałda odpadów
Pożar w zakładzie przetwarzania odpadów. Paliła się hałda elektrośmieci
Łódź
Upał
Na słońcu może być niebezpiecznie. Bardzo wysoki indeks UV
METEO
Putin
Ostatnie godziny. Co robi Putin, co dzieje się na Kremlu
Świat
Uroczystości na placu Piłsudskiego
Zmiana warty przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Prezydent złożył wieńce
RELACJA
Auto przygniotło mężczyznę, który wymieniał koło
Zginął podczas wymiany opony. Ciężarówka uderzyła w lawety
Białystok
Prezydent USA Donald Trump
Niespodziewany telefon od Trumpa przed spotkaniem
Świat
GettyImages-1000209212
Putin ma kusić Trumpa zyskami. Chce pokoju na swoich warunkach
BIZNES
Władimir Putin
Putin nastawia się na "wieczną wojnę"
Świat
lotto - Longfin Media shutterstock_2241139651
Padła szóstka w Lotto Plus, kumulacja w Lotto w górę
BIZNES
Bolid
Kula ognia przecięła niebo. "Widok był niesamowity"
METEO
Auto
Tragiczny wypadek pod Garwolinem. Nie żyją dwie osoby
Polska
Matrioszka z wizerunkami Putina i Trumpa
"W przypadku Trumpa należy spodziewać się niespodziewanego"
Świat
imageTitle
Legia wierzyła w cud, ale się nie wydarzył. "Mieliśmy wyjątkowego pecha"
EUROSPORT
Morze, wzburzona woda
La Nina zimą? Najnowsze prognozy
METEO
Michał Syrowatka (z lewej) w walce z Norwin Galo z Nikaragui
Mają problem z mową i utrzymaniem równowagi. Nie, to nie alkohol
Tomasz Wiśniowski
plaza
Bywa mylona z otyłością, ale to inna choroba. Wiele kobiet o niej nie wie
Zuzanna Kuffel
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica