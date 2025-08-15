Zderzenie cysterny i samochodu osobowego. Ulatniał się gaz

Wincentów (woj. łódzkie) Źródło: Google Maps

Do wypadku doszło w piątek w godzinach wieczornych w miejscowości Wincentów. Kierowca samochodu osobowego uderzył w dolną część cysterny przewożącej gaz - butan.

Dyżurny stanowiska kierowania straży pożarnej w Bełchatowie poinformował, że w wyniku wypadku uszkodzeniu uległy przewody, a dolna część cysterny zapaliła się. - Kierowcy cysterny nic się nie stało, natomiast kierowca samochodu został zakleszczony w pojeździe. Wydobyto go i przekazano zespołowi ratownictwa medycznego - dodał.

Na miejsce zadysponowana została grupa chemiczna, która zabezpiecza cały czas teren.

Utrudnienia na drodze

Starszy kapitan Michał Wieczorek, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie dodał, że w wyniku uderzenia gaz zaczął ulatniać.

- Strażakom udało się ugasić pożar i uszczelnić rozszczelnienie do minimalnego wypływu, który cały czas jest, ale niewielki. Przez całą noc trwały przygotowania do przepompowania gazu. Poprzednie zawory z cysterny zostały zdemontowane i założono nowe. Butla pojazdu nie nadaje się do jazdy, jedna jej oś jest urwana - dodał.

Na miejscu jest już druga cysterna, do której rozpoczęto przepompowywanie gazu. Droga w tym miejscu jest i będzie zamknięta przez około pięć godzin.