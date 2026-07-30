Łódź Ogień objął budynek. Strażacy o rozszczelnieniu instalacji gazowej Oprac. Filip Czekała |

Pożar w Tomaszowie Mazowieckim Źródło wideo: Kontakt24 / Jarp Źródło zdj. gł.: Kontakt24 / Jarp

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Zgłoszenie o pożarze na ul. Zawadzkiej w Tomaszowie Mazowieckim wpłynęło do strażaków około godziny 15.50.

- Ze wstępnych informacji wynika, że w wyniku prowadzonych prac doszło do rozszczelnienia instalacji gazowej, a następnie do pożaru, który rozprzestrzenił się na budynek mieszkalny - poinformował kapitan Artur Malinowski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim.

Na miejscu pracuje sześć zastępów straży pożarnej, policja i pogotowie gazowe. Ze wstępnych ustaleń straży wynika, że nikt nie ucierpiał w wyniku tego zdarzenia.