Eksplozję było słychać w promieniu kilku kilometrów. Sąsiedzi wyciągnęli rannego spod gruzów

Rozszczelnienie butli najprawdopodobniej było przyczyną wybuchu gazu, do którego doszło w jednym z mieszkań w Skalmierzu (woj. łódzkie). Jedna osoba została ranna. - Przypomnieliśmy sobie, że od niedawna mieszkał tam nowy lokator. Zaczęliśmy go wołać, a potem wyciągnęliśmy spod gruzów - opowiada jeden z mieszkańców budynku, w którym doszło do wypadku.