Łódź Autostrada A1 zablokowana w kierunku Gdańska. Zderzenie trzech pojazdów Piotr Krysztofiak |

Zderzenie na autostradzie A1 pod Piotrkowem Trybunalskim Źródło wideo: KM PSP w Piotrkowie Trybunalskim Źródło zdj. gł.: KM PSP w Piotrkowie Trybunalskim

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Do zdarzenia doszło o godzinie 7.15 na 339. kilometrze autostrady A1 na wysokości miejscowości Sierosław koło Piotrkowa Trybunalskiego. "W kierunku Gdańska doszło do zdarzenia drogowego z udziałem trzech pojazdów. Droga w tym miejscu jest całkowicie zablokowana. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności" - informuje piotrkowska policja w komunikacie.

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Jedna osoba ranna, zakleszczona

Brygadier Jędrzej Pawlak z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi przekazuje, że doszło do zderzenia samochodu dostawczego i dwóch osobowych. - Jedna osoba została ranna, jest zakleszczona, przytomna. Będzie jej udzielana pomoc - informuje strażak.

Wypadek na autostradzie A1 koło Piotrkowa Trybunalskiego Źródło zdjęcia: KM PSP w Piotrkowie Trybunalskim

Wypadek na autostradzie A1 koło Piotrkowa Trybunalskiego Źródło zdjęcia: KM PSP w Piotrkowie Trybunalskim

Na drodze ląduje śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Droga w kierunku Gdańska jest całkowicie zablokowana.