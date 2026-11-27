Autostrada A1 zablokowana w kierunku Gdańska. Zderzenie trzech pojazdów
Do zdarzenia doszło o godzinie 7.15 na 339. kilometrze autostrady A1 na wysokości miejscowości Sierosław koło Piotrkowa Trybunalskiego. "W kierunku Gdańska doszło do zdarzenia drogowego z udziałem trzech pojazdów. Droga w tym miejscu jest całkowicie zablokowana. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności" - informuje piotrkowska policja w komunikacie.
Jedna osoba ranna, zakleszczona
Brygadier Jędrzej Pawlak z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi przekazuje, że doszło do zderzenia samochodu dostawczego i dwóch osobowych. - Jedna osoba została ranna, jest zakleszczona, przytomna. Będzie jej udzielana pomoc - informuje strażak.
Na drodze ląduje śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Droga w kierunku Gdańska jest całkowicie zablokowana.
Źródło: tvn24.pl
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