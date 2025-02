"Pułapka, która zabija wyjątkowo skutecznie"

- Wybraliśmy się w okolice Sieradza. Bez problemu natrafiliśmy na pułapki, które - najpewniej - doprowadziły do co najmniej 15 bezsensownych śmierci - zaznacza Gabrysiak.

Opisuje, że znaleziona "pułapka" to mięso, które ktoś wcześniej poddał obróbce termicznej. - To wygląda trochę jak stek. W środku musi znajdować się żrąca substancja, ale więcej będziemy w stanie powiedzieć, kiedy poznamy wyniki badań. Pewne w mojej opinii jest to, że ktoś się bardzo napracował, żeby skutecznie zabijać. Pułapka wygląda atrakcyjnie dla psa i zabija wyjątkowo skutecznie. Rozmawiałam z właścicielem 50 kilogramowego psa. Mężczyzna zobaczył, że zwierzę trzyma coś w pysku. Szybko to wyrwał, ale na ratunek i tak było za późno, pies po 40 minutach już nie żył - przekazuje rozmówczyni tvn24.pl.