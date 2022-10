Spadł z ciągnika wprost pod koła. 59-latek nie żyje

Prokuratura w Sieradzu (województwo łódzkie) wyjaśnia okoliczności śmiertelnego wypadku z udziałem traktorzysty. Jak przekazuje policja, 59-letni mężczyzna wjechał kołem traktora do rowu i spadł z pojazdu wprost pod koła jadącego ciągnika.

Do zdarzenia doszło w środę (19 października) w miejscowości Chwalęcice w gminie Goszczanów. - Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że 59-letni kierujący ciągnikiem rolniczym z nieustalonych przyczyn zjechał na pobliski mostek i wjechał kołem do rowu. Manewr ten spowodował upadek kierującego z pojazdu bezpośrednio pod koła nadal jadącego ciągnika rolniczego. Po przejechaniu około 50 metrów pojazd zatrzymał się na pobliskim rowie - relacjonuje sierż. sztab. Mariola Sucherska z sieradzkiej policji.

Policjantka dodała, że do ciężko rannego mężczyzny wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który przetransportował go do szpitala. - Niestety mimo udzielonej pomocy medycznej mężczyzna zmarł w wyniku poniesionych obrażeń - przekazuje Sucherska.