Zderzenie dwóch samochodów, jedno z aut dachowało
W piątek przed godziną 7 służby otrzymały zgłoszenie o zderzeniu dwóch samochodów osobowych w miejscowości Nowe Szwejki w powiecie rawskim.
- 51-letni kierujący Seatem mieszkaniec powiatu rawskiego, zderzył się z Citroenem kierowanym przez 39-letniego obywatela Ukrainy, jadącego drogą z pierwszeństwem. W Citroenie podróżowała jedna obywatelka Polski oraz troje obywateli Ukrainy w wieku od 39 do 59 lat - przekazała starsza aspirant Agata Krawczyk z Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej.
Kierujący Citoenem był trzeźwy. Jedna osoba została poszkodowana. To 51-letni kierowca Seata, który trafił do szpitala. Od mężczyzny pobrano krew do badań na zawartość alkoholu w organizmie.
Obaj kierujący posiadali uprawnienia do kierowania pojazdami.
Dokładne okoliczności wyjaśnia policja.