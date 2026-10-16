Łódź Zderzenie dwóch samochodów, jedno z aut dachowało Michał Malinowski |

Zderzenie dwóch samochodów, jedno z aut dachowało Źródło wideo: KSRG OSP Biała Rawska, KPP w Rawie Mazowieckiej Źródło zdj. gł.: KPP w Rawie Mazowieckiej

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W piątek przed godziną 7 służby otrzymały zgłoszenie o zderzeniu dwóch samochodów osobowych w miejscowości Nowe Szwejki w powiecie rawskim.

- 51-letni kierujący Seatem mieszkaniec powiatu rawskiego, zderzył się z Citroenem kierowanym przez 39-letniego obywatela Ukrainy, jadącego drogą z pierwszeństwem. W Citroenie podróżowała jedna obywatelka Polski oraz troje obywateli Ukrainy w wieku od 39 do 59 lat - przekazała starsza aspirant Agata Krawczyk z Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej.

Zdarzenie Seata i Citroena na skrzyżowaniu w Szwejkach Nowych Źródło zdjęcia: KSRG OSP Biała Rawska

Kierujący Citoenem był trzeźwy. Jedna osoba została poszkodowana. To 51-letni kierowca Seata, który trafił do szpitala. Od mężczyzny pobrano krew do badań na zawartość alkoholu w organizmie.

Zdarzenie Seata i Citroena na skrzyżowaniu w Szwejkach Nowych Źródło zdjęcia: KPP w Rawie Mazowieckiej

Obaj kierujący posiadali uprawnienia do kierowania pojazdami.

Dokładne okoliczności wyjaśnia policja.