Budują swoją wytwornicę azotu. "Nie pamiętam, żeby tak trudno prowadziło się firmę produkcyjną"

Prezydent Andrzej Duda, odnosząc się w Radiu Zet do afery mailowej rządu PiS, stwierdził, że "jeżeli te treści, które wynikają z tych maili są prawdziwe, no to posługiwanie się tego typu kanałem, a praktycznie rzecz biorąc otwartym kanałem, do prowadzenia takich dywagacji różnego rodzaju politycznych, było mało rozsądne". W internecie publikowana jest korespondencja mailowa mająca pochodzić z prywatnej skrzynki szefa KPRM Michała Dworczyka.