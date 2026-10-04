Łódź Dłoń dziecka utknęła w karuzeli. Ma bardzo poważnie uszkodzone dwa palce Oprac. Aleksandra Arendt-Czekała |

Ręka dziecka utknęła w karuzeli Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: ePiotrkow.pl

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Do wypadku doszło w sobotę na placu zabaw w pobliżu ulicy Barbórki w Piotrkowie Trybunalskim (Łódzkie). Sześciolatek włożył rękę w mechanizm karuzeli. Dłoń dziecka utknęła i nie dało się jej wyciągnąć. Chłopiec nie był na placu zabaw sam. Towarzyszyła mu matka i siostra. Jak relacjonuje reporter TVN24 Piotr Borowski, to właśnie matka wezwała służby, gdy okazało się, że dziecka nie da się oswobodzić.

Portal ePiotrkow.pl opublikował relację z akcji ratunkowej straży pożarnej.

Wypadek na placu zabaw Źródło zdjęcia: ePiotrkow.pl

Plac zabaw w Piotrkowie Trybunalskim Źródło zdjęcia: TVN24

Straż pożarna: to nie było łatwe

Jak informuje rzecznik piotrkowskiej straży pożarnej mł. kpt. Adam Romas, priorytetem było bezpieczne dotarcie do uwięzionej dłoni chłopca. - Niezbędne były prace z zakresu rozpierania oraz cięcia mechanizmu karuzeli - tłumaczy Romas i dodaje: - To nie było łatwe. Były pewne trudności z tym, aby ten mechanizm odpowiednio wyluzować na tyle, żeby wyciągnąć tę dłoń. Ostatecznie zostały podjęte decyzje o wycięciu pewnych mechanizmów.

Cała akcja trwała 12 minut. Następnie dziecko przekazano zespołowi ratownictwa medycznego.

Jaki jest stan 6-latka?

Chłopca przewieziono do Instytutu Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Jak dowiedział się reporter TVN24, 6-latek jeszcze w sobotę przeszedł operację. Wiadomo, że ma bardzo poważnie uszkodzone dwa palce.

Plac zabaw w Piotrkowie Trybunalskim Źródło zdjęcia: TVN24

Plac zabaw, na którym doszło do zdarzenia, jest na razie zamknięty.

Okoliczności wypadku będzie też badać policja. Funkcjonariusze będą wyjaśniać, jak doszło do tej sytuacji i czy plac zabaw spełniał wszystkie normy.