Łódź Znęcał się nad kotem. Został zatrzymany w szkole Aleksandra Arendt-Czekała |

W aplikacji można zgłaszać zwierzęta w potrzebie Źródło wideo: Animalhelper.pl Źródło zdj. gł.: FB - Schronisko w Piotrkowie Trybunalskim

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Sprawę nagłośniło Stowarzyszenie Wibrys, które opublikowało nagranie, na którym widać jak 15-latek znęca się nad kotem.

Policjanci nie potrzebowali dużo czasu, by dotrzeć do chłopaka. Funkcjonariusze dowiedzieli się o nagraniu w środę i jeszcze tego samego dnia pojawili się w szkole, do której chodził uczeń i tam został zatrzymany.

Jeden z zabezpieczonych kotów w miejsce zamieszkania 15-latka Źródło zdjęcia: FB - Schronisko w Piotrkowie Trybunalskim

- Nie ma przyzwolenia ma łamanie prawa. W każdej sprawie działamy tak samo. Dlatego niezwłocznie po ustaleniu danych 15-latka, policjanci pojechali go zatrzymać - mówi nam mł. asp. Edyta Daroch, rzeczniczka piotrkowskiej policji.

Potem funkcjonariusze przeprowadzili czynności w miejscu zamieszkania chłopaka. - Ze względu na drastyczność tego nagrania, decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii wszystkie zwierzęta, które znajdowały się pod tym adresem zostały zabezpieczone - przekazała rzeczniczka.

Po wszystkich czynnościach chłopak został zwolniony do domu.

Schronisko o stanie zabezpieczonych zwierząt

Do schroniska trafiły dwa koty i dwa psy. Według pracowników placówki, na drastycznym nagraniu 15-latka widać dwa koty, a nie jednego.

"Koty widoczne na zdjęciach i te z nagrania, to dokładnie te same zwierzęta. Materiały były analizowane sekunda po sekundzie. Nie ma tutaj żadnej pomyłki" - czytamy w krótkim komunikacie schroniska w mediach społecznościowych.

Zapytaliśmy o to policję. - Będziemy to weryfikować. Jest to przedmiotem naszego postępowania - zapewnia Daroch.

Jak podała placówka, zwierzęta mimo tego, co przeszły są w dobrym stanie i lgną do ludzi. Jednocześnie podkreślono, że to, co je spotkało, jest niewyobrażalne.

"Nie powinniśmy musieć cieszyć się z tego, że zwierzęta przeżyły coś takiego. Ale dzisiaj pozwalamy sobie na ulgę i radość, że żyją, że są bezpieczne i że możemy zadbać o ich dalszy los" - przekazało piotrkowskie schronisko.

Sprawę nadzoruje prokurator

Policjanci prowadzą postępowanie w kierunku znęcania się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem.

- Po zgromadzeniu całości materiałów, sprawa zostanie przekazana do III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim do dalszego rozpoznania - zapowiedziała rzeczniczka policji w Piotrkowie.

Wiadomo, że postępowanie będzie nadzorować prokuratura.