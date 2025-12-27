Pożar domu. Ewakuowano trzy osoby, jedna z nich nie przeżyła

Zgłoszenie o pożarze domu jednorodzinnego w Panaszewie służby dostały w piątek około godziny 18. Z budynku ewakuowano trzy osoby.
- Śmierć poniósł 57-letni mężczyzna. Razem z nim w środku przebywały dwie inne osoby, 55-letnia kobieta i mężczyzna w wieku 88 lat. Poszkodowani zostali przewiezieni do szpitala - mówi nam mł. asp. Mateusz Piliński z łódzkiej policji.
Przyczyna pojawienia się ognia
Piliński dodał, że nadal trwają czynności, które mają ustalić, jakie dokładnie były przyczyny i okoliczności pożaru.
Straż pożarna z kolei informuje, że prawdopodobną przyczyną mogło być zaprószenie ognia przez zapaloną świeczkę.
Strażacy przypominają. że warto mieć w domach czujniki dymu, które w porę mogą zaalarmować o zagrożeniu i pozwolić na ewakuację.
Autorka/Autor: MAK/b
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: KP PSP Poddębice