Łódź

Pożar domu. Ewakuowano trzy osoby, jedna z nich nie przeżyła

Pożar domu jednorodzinnego
Pożar domu jednorodzinnego
Źródło: KP PSP Poddębice
57-letni mężczyzna zginął w pożarze domu w miejscowości Panaszew (województwo łódzkie). Razem z nim z budynku ewakuowano dwie inne osoby. Trafiły one do szpitala. Jak informuje straż pożarna, przyczyną pojawienia się ognia mogła być świeczka.

Zgłoszenie o pożarze domu jednorodzinnego w Panaszewie służby dostały w piątek około godziny 18. Z budynku ewakuowano trzy osoby.

- Śmierć poniósł 57-letni mężczyzna. Razem z nim w środku przebywały dwie inne osoby, 55-letnia kobieta i mężczyzna w wieku 88 lat. Poszkodowani zostali przewiezieni do szpitala - mówi nam mł. asp. Mateusz Piliński z łódzkiej policji.

Pożar domu jednorodzinnego
Pożar domu jednorodzinnego
Źródło: KP PSP Poddębice

Przyczyna pojawienia się ognia

Piliński dodał, że nadal trwają czynności, które mają ustalić, jakie dokładnie były przyczyny i okoliczności pożaru.

Straż pożarna z kolei informuje, że prawdopodobną przyczyną mogło być zaprószenie ognia przez zapaloną świeczkę.

Strażacy przypominają. że warto mieć w domach czujniki dymu, które w porę mogą zaalarmować o zagrożeniu i pozwolić na ewakuację.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: MAK/b

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: KP PSP Poddębice

pożarŁódzkieStraż pożarna
