Nielegalna fabryka, ponad 16 ton tytoniu, blisko 22 miliony strat
Śląscy policjanci i funkcjonariusze małopolskiej Krajowej Administracji Skarbowej weszli na wytypowaną wcześniej posesję w Pabianicach (Łódzkie). Zatrzymali tam 33-latka.
"W trakcie przeszukania znaleźli 16,5 tony krajanki tytoniowej. Szacuje się, że działalność grupy mogła narazić Skarb Państwa na straty sięgające blisko 22 milionów złotych" - relacjonował młodszy aspirant Paweł Kasprzak z zespołu prasowego śląskiej policji.
Profesjonalna aparatura do przetwarzania tytoniu
Była tam profesjonalna aparatura do przetwarzania tytoniu - maszyna do cięcia liści tytoniowych i komponenty wykorzystywane w produkcji papierosów. Funkcjonariusze zabezpieczyli też środki farmaceutyczne.
Zatrzymany 33-latek usłyszał zarzuty dotyczące paserstwa wyrobów akcyzowych, polegającego na nabywaniu, przechowywaniu oraz wprowadzaniu do obrotu towarów, od których nie odprowadzono należnych podatków.
Według policji sprawa ma charakter rozwojowy.
