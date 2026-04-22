Łódź Nielegalna fabryka, ponad 16 ton tytoniu, blisko 22 miliony strat Oprac. Mateusz Czajka |

Policjanci i funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej zlikwidowali nielegalną fabrykę papierosów Źródło: Śląska policja

Śląscy policjanci i funkcjonariusze małopolskiej Krajowej Administracji Skarbowej weszli na wytypowaną wcześniej posesję w Pabianicach (Łódzkie). Zatrzymali tam 33-latka.

"W trakcie przeszukania znaleźli 16,5 tony krajanki tytoniowej. Szacuje się, że działalność grupy mogła narazić Skarb Państwa na straty sięgające blisko 22 milionów złotych" - relacjonował młodszy aspirant Paweł Kasprzak z zespołu prasowego śląskiej policji.

Profesjonalna aparatura do przetwarzania tytoniu

Była tam profesjonalna aparatura do przetwarzania tytoniu - maszyna do cięcia liści tytoniowych i komponenty wykorzystywane w produkcji papierosów. Funkcjonariusze zabezpieczyli też środki farmaceutyczne.

Zlikwidowali nielegalną fabrykę, zatrzymali 33-latka Funkcjonariusze zlikwidowali nielegalną fabrykę tytoniu w Pabianicach Źródło: Policja Śląska

Zatrzymany 33-latek usłyszał zarzuty dotyczące paserstwa wyrobów akcyzowych, polegającego na nabywaniu, przechowywaniu oraz wprowadzaniu do obrotu towarów, od których nie odprowadzono należnych podatków.

Według policji sprawa ma charakter rozwojowy.

