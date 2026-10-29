Łódź Kobieta leżała pomiędzy torami a peronem. Zarzuty dla konduktorki Piotr Krysztofiak |

Do zdarzenia doszło w Pabianicach Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Zwłoki 70-letniej kobiety zostały znalezione w lutym na dworcu PKP w Pabianicach.

Ciało 70-latki znajdowało się pod składem pociągu PKP Intercity relacji Wrocław-Białystok. "W trakcie oględzin ustalono, że u 70-letniej kobiety doszło do częściowej amputacji lewej nogi, a obrażenia te mogły nastąpić za jej życia" - informowała Prokuratura Okręgowa w Łodzi.

Zarzuty dla konduktorki

Śledztwo w tej sprawie prowadziła Prokuratura Rejonowa w Pabianicach. Dzisiaj w tej sprawie przedstawiła zarzuty 32-letniej konduktorce jednego z pociągów dotyczące spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym.

- Powołany przez prokuraturę biegły z zakresu kolejnictwa i transportu stwierdził, że drużyna konduktorska naruszyła szereg przepisów, między innymi nie dopilnowała zamknięcia drzwi podczas ruszania pociągu. 70-latka wpadła pomiędzy ruszający skład a peron, dodatkowo została uderzona stopniami pociągu. W wyniku odniesionych obrażeń kobieta zmarła na miejscu - przekazał tvn24.pl, prokurator Paweł Jasiak z Prokuratury Okręgowej w Łodzi. Dodał, że w czasie kiedy kobieta leżała pomiędzy peronem i torowiskiem, w tym czasie przejechało 11 pociągów. - Podejrzana nie przyznała się do zarzutów i złożyła wyjaśnienia. Będą one weryfikowane. Kobiecie grozi do 8 lat pozbawienia wolności - poinformował prokurator Jasiak.