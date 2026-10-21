Łódź Jechali we dwójkę na jednej hulajnodze, uderzyli w betonowy słupek. Nagranie Oprac. Michał Malinowski |

Pabianice. Jechali na hulajnodze, uderzyli w betonowy słupek Źródło wideo: Straż Miejska w Pabianicach Źródło zdj. gł.: Straż Miejska w Pabianicach

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Straż Miejska w Pabianicach przekazała, że do zdarzenia doszło w poniedziałek (19 października) na Starym Rynku.

Na nagraniu opublikowanym przez strażników widać dwie młode osoby poruszające się na jednej hulajnodze. W pewnym momencie dochodzi do zderzenia z betonowym słupkiem i groźnego upadku.

"Lekceważenie podstawowych zasad bezpieczeństwa doprowadziło do niebezpiecznego zdarzenia - jadący na hulajnodze uderzyli w betonowy słupek. To zdarzenie pokazuje, jak niewiele potrzeba, aby chwila nieuwagi i brak rozwagi doprowadziły do niebezpiecznej sytuacji" - poinformowała Straż Miejska w Pabianicach.

Pabianice. Jechali na hulajnodze, uderzyli w betonowy słupek Źródło zdjęcia: Straż Miejska w Pabianicach

Na miejscu interweniował zespół ratownictwem medycznego, który udzielił pomocy poszkodowanym.

Strażnicy przypominają, że hulajnogą może poruszać się tylko jedna osoba.