Jechali we dwójkę na jednej hulajnodze, uderzyli w betonowy słupek. Nagranie
Straż Miejska w Pabianicach przekazała, że do zdarzenia doszło w poniedziałek (19 października) na Starym Rynku.
Na nagraniu opublikowanym przez strażników widać dwie młode osoby poruszające się na jednej hulajnodze. W pewnym momencie dochodzi do zderzenia z betonowym słupkiem i groźnego upadku.
"Lekceważenie podstawowych zasad bezpieczeństwa doprowadziło do niebezpiecznego zdarzenia - jadący na hulajnodze uderzyli w betonowy słupek. To zdarzenie pokazuje, jak niewiele potrzeba, aby chwila nieuwagi i brak rozwagi doprowadziły do niebezpiecznej sytuacji" - poinformowała Straż Miejska w Pabianicach.
Na miejscu interweniował zespół ratownictwem medycznego, który udzielił pomocy poszkodowanym.
Strażnicy przypominają, że hulajnogą może poruszać się tylko jedna osoba.