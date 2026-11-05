Dostali zgłoszenie o zwłokach w wodzie
W środę, 4 listopada, około godziny 15.30 dyżurny policji otrzymał informację o zwłokach w wodzie.
To około 50-letni mężczyzna
Ciało wydobyli strażacy. Jak informuje tvn24.pl. komisarz Agnieszka Jachimek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, wstępnie ustalono, że to około 50-letni mężczyzna. - Na miejscu podjęto czynności mające na celu wyjaśnienie okoliczności tragedii. Policja, pod nadzorem prokuratury, ustala, co doprowadziło do śmierci mężczyzny oraz w jakich okolicznościach znalazł się w wodzie - przekazuje policjantka. Czynności na miejscu zdarzenia trwały kilka godzin.
Źródło: tvn24.pl