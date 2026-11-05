Łódź Dostali zgłoszenie o zwłokach w wodzie Piotr Krysztofiak |

Do zdarzenia doszło w Ozorkowie (województwo łódzkie) Źródło wideo: Google Maps Źródło zdj. gł.: Miasto Ozorków

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W środę, 4 listopada, około godziny 15.30 dyżurny policji otrzymał informację o zwłokach w wodzie.

To około 50-letni mężczyzna

Ciało wydobyli strażacy. Jak informuje tvn24.pl. komisarz Agnieszka Jachimek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, wstępnie ustalono, że to około 50-letni mężczyzna. - Na miejscu podjęto czynności mające na celu wyjaśnienie okoliczności tragedii. Policja, pod nadzorem prokuratury, ustala, co doprowadziło do śmierci mężczyzny oraz w jakich okolicznościach znalazł się w wodzie - przekazuje policjantka. Czynności na miejscu zdarzenia trwały kilka godzin.