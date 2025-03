Gasili trawę, znaleźli zwęglone ciało

Tragiczny pożar traw. Znaleźli zwęglone ciało Źródło: KP PSP w Łowiczu

Ciało starszego mężczyzny znaleźli strażacy w Nieborowie (Łódzkie) po ugaszeniu pożaru traw.

Do zdarzenia doszło we wtorek (11 marca). Po godzinie 17 strażacy zostali wezwani do pożaru traw w miejscowości Nieborów w powiecie łowickim.

Tragiczny pożar traw. Znaleźli zwęglone ciało Źródło: KP PSP w Łowiczu

Jak przekazał bryg. Jędrzej Pawlak, rzecznik wojewódzkiej straży pożarnej w Łodzi, płonęło 400 metrów kwadratowych traw. Po ugaszeniu pożaru strażacy znaleźli ciało. Jak przekazał bryg. Jędrzej Pawlak, to około 85 letni mężczyzna.

Trwa ustalanie okoliczności zdarzenia.

