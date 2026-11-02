Łódź Dbała o innych, zapominając o sobie. Nie żyje była radna i dziennikarka Oprac. Piotr Krysztofiak |

Zgierz (woj. łódzkie) Źródło wideo: Google Maps Źródło zdj. gł.: Facebook/Krzysztof Kwiatkowski

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O śmierci znanej zarówno w Łodzi, jak i Zgierzu Iwony Boberskiej poinformował w niedzielę w mediach społecznościowych senator Krzysztof Kwiatkowski. Była wieloletnią dyrektorką jego biura parlamentarnego.

Od sędziego liniowego, po radiowca i radną

Wcześniej pracowała w Radiu Łódź, przez jakiś czas była też redaktorem naczelnym nieistniejącego już Ilustrowanego Tygodnika Zgierskiego, a przez niemal dekadę kierowała Miejskimi Usługami Komunikacyjnymi w Zgierzu.

- Jak ją pierwszy raz spotkałem, to była sędzią liniowym, to był jakiś mecz okręgówki. Kiedy zobaczyłem, że jest taka dziewczyna i że skoro sędziuje to na pewno ma pojęcie o sporcie i ją zaprosiłem do współpracy w radiu. Chodziła potem na mecze i robiła z nich relację, między innymi ze spotkań ŁKS i Widzewa. Była lubiana przez piłkarzy, nie było takiego, który by z nią nie porozmawiał. Jest mi bardzo przykro z powodu jej śmierci - wspomina legendarny dziennikarz sportowy Radia Łódź Dariusz Postolski.

Nie żyje Iwona Boberska Źródło zdjęcia: Facebook/Krzysztof Kwiatkowski

"Niezwykła osoba, zawsze dobra i empatyczna wobec innych"

Senator Krzysztof Kwiatkowski, żegnając Iwonę Boberską, podkreślił, że poświęcała ona wiele czasu osobom potrzebującym wsparcia, a sama często nie myślała o sobie i swoim zdrowiu. "Iwonko, zawsze będę o Tobie pamiętał. Dziś, we Wszystkich Świętych pożegnaliśmy wyjątkową osobę. Odeszła od nas Iwona Boberska, moja wieloletnia dyrektor biura parlamentarnego, radna Rady Miejskiej w Łodzi, ale przede wszystkim niezwykła osoba, zawsze dobra i empatyczna wobec innych. Iwonko, zawsze miałaś czas dla każdego, kto przychodził ze swoim problemem. Dbałaś o innych, często zapominając o sobie, za co zapłaciłaś najwyższą cenę, zaniedbując swoje zdrowie. Od dziś już nic nie będzie takie samo. Nie będzie obok nas Twojej dobroci, ciepła, a przede wszystkim zaangażowania, które towarzyszyło każdej sprawie, którą się zajmowałaś. Zapewniam Cię, zawsze będziemy o Tobie pamiętać" - napisał parlamentarzysta.