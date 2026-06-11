Łódź Czołowe zderzenie ciężarówki z busem. Jedna osoba nie żyje, pięć rannych Oprac. Piotr Krysztofiak |

Czołowe zderzenie ciężarówki z busem. Jedna osoba nie żyje, pięć rannych Źródło wideo: KP PSP w Łowiczu Źródło zdj. gł.: KP PSP w Łowiczu

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Do zdarzenia doszło o godzinie 5.22 w miejscowości Mysłaków pod Łowiczem na drodze krajowej 70. Służby otrzymały informację o czołowym zderzeniu dwóch samochodów.

Nie żyje jedna osoba

Jak informuje brygadier Jędrzej Pawlak z KW PSP w Łodzi, na 5 kilometrze krajowej 70 doszło do czołowego zderzeni ciężarówki i mikrobusa. - W wyniku zderzenia jedna kobieta poniosła śmierć, a pięć osób zostało rannych. Strażacy musieli wykonać dostęp do osób poszkodowanych, później nastąpiło ich wydobycie. Działania ratownicze na miejscu zdarzenia są zakończone, teraz swoje czynności prowadzi policja - przekazuje strażak.

Tragiczny wypadek na DK 70 pod Łowiczem Źródło zdjęcia: KP PSP w Łowiczu

Tragiczny wypadek na DK 70 pod Łowiczem Źródło zdjęcia: KP PSP w Łowiczu

Droga w miejscu wypadku jest całkowicie zablokowana.