Czołowe zderzenie ciężarówki z busem. Jedna osoba nie żyje, pięć rannych
Do zdarzenia doszło o godzinie 5.22 w miejscowości Mysłaków pod Łowiczem na drodze krajowej 70. Służby otrzymały informację o czołowym zderzeniu dwóch samochodów.
Nie żyje jedna osoba
Jak informuje brygadier Jędrzej Pawlak z KW PSP w Łodzi, na 5 kilometrze krajowej 70 doszło do czołowego zderzeni ciężarówki i mikrobusa. - W wyniku zderzenia jedna kobieta poniosła śmierć, a pięć osób zostało rannych. Strażacy musieli wykonać dostęp do osób poszkodowanych, później nastąpiło ich wydobycie. Działania ratownicze na miejscu zdarzenia są zakończone, teraz swoje czynności prowadzi policja - przekazuje strażak.
Droga w miejscu wypadku jest całkowicie zablokowana.
Źródło: tvn24.pl