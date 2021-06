Platforma runęła z piętnastego piętra, a wraz z nią dwóch pracowników. Są pierwsze ustalenia śledczych

O wypadku, do którego doszło w zeszły piątek pisaliśmy tuż po zdarzeniu . Do szpitala po wypadku przy ulicy Piotrkowskiej zostało odwiezionych wtedy dwóch mężczyzn. Obaj są obywatelami Ukrainy, mają 41 i 42 lata. Mężczyźni pracowali przy odnawianiu szybu windy w wieżowcu przy ulicy Piotrkowskiej. Kiedy byli na wysokości 15 piętra, platforma remontowa na której pracowali się urwała i spadła wraz z pracownikami na poziom -1.

Obaj mężczyźni odnieśli obrażenia, młodszy z mężczyzn został przewieziony do szpitala w stanie ciężkim.

Przetarty pas

- Powtórne oględziny pozwoliły na stwierdzenie, że do wypadku doszło na skutek przetarcia się jednego z pasów, do którego przymocowana była platforma, na której pracowali poszkodowani - przekazuje Kopania.

- Analizujemy, czy doszło do zaniedbań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Obecnie jest zbyt wcześnie, żeby wyciągać wnioski co do ewentualnej odpowiedzialności karnej - podkreśla Krzysztof Kopania.